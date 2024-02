Pétrole : un retour du baril à 100$ est-il crédible ?

COMMUNICATION À CARACTÈRE PROMOTIONNEL

INSTRUMENTS PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE TOTALE EN CAPITAL.

Les produits de bourse UniCredit (turbos) présentés dans cet article sont des titres de créances structurés. Les performances des produits présentés ci-dessous sont indexées sur le cours de contrats futures sur le pétrole Brent.

Après une année 2023 chahutée, l'OPEP compte bien reprendre la main sur les cours du brut qui évoluent de retour actuellement autour de la zone des 80$ le baril de Brent. "La décision de l'Arabie saoudite de suspendre ses projets d'expansion de ses capacités en matière de production de pétrole ne doit pas être interprétée comme les prémices d'une baisse de la demande de brut, au contraire", a déclaré dernièrement le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, Haitham al Ghais.

En marge du Sommet mondial des gouvernements, un évènement annuel organisé à Dubaï, le gouvernement saoudien avait demandé le 30 janvier dernier à la compagnie pétrolière nationale Aramco d'abaisser ses capacités et de viser un objectif de production maximale de 12 millions de barils par jour (bpj), soit un million de bpj de moins que l'objectif annoncé en 2020 et qui devait être atteint en 2027.

Ce revirement dans les projets d'expansion du royaume en matière de pétrole s'appuie sur une analyse selon laquelle une grande partie de la capacité excédentaire de l'Arabie saoudite n'est pas correctement valorisée...

Sérénité affichée

De quoi semer le doute dans l'esprit des intervenants, tandis que dans ses perspectives publiées en octobre 2023, l'OPEP avait au contraire revu à la hausse ses prévisions concernant la demande mondiale de pétrole à moyen et à long terme.

Dans son dernier rapport "World Oil Outlook", elle prévoit ainsi que la demande mondiale de pétrole atteindra 116 millions de barils par jour d'ici 2045, soit environ 6 millions de bpj de plus que dans le pointage de l'année précédente, la croissance de la demande étant soutenue par la Chine, l'Inde, et par plusieurs autres pays asiatiques, mais aussi par l'Afrique et le Moyen-Orient. "Nous nous en tenons à ce qui a été publié dans nos dernières perspectives et nous croyons fermement qu'elles sont solides", a ainsi répété Haitham al Ghais.

Impasse énergétique

L'Opep doit désormais publier ses nouvelles perspectives dans le courant de l'année 2024... Son secrétaire général a expliqué à ce sujet qu'il faudra attendre septembre ou octobre pour déterminer un éventuel changement dans les données et projections de l'OPEP. "Mais nous pensons que nos chiffres restent valables et sont très solides", a insisté Haitham al Ghais.

"S'il y a bien une évolution marquante, c'est au travers du changement de discours auquel nous assistons actuellement en provenance de nombreux pays dans le monde qui font marche arrière en tempérant ou en revoyant leurs objectifs 'zéro émission nette' (...) ce qui alimentera une nouvelle demande de pétrole à long terme", a-t-il ajouté.

L'OPEP joue ici sur le fait que certains pays se retrouvent dans une impasse énergétique faute d'avoir pu piloter en temps et en heure leur moindre dépendance au pétrole ou au gaz, à l'image de l'Allemagne, la guerre en Ukraine ayant précipité le pays dans un choc énergétique sans précédent, ce qui a contribué à faire basculer l'économie allemande dans la récession... En effet, après avoir tourné le dos au nucléaire, Berlin s'en était remis en gaz russe, ce qui a obligé le pays a relancer certaines vieilles centrales à charbon en catastrophe depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et les mesures de rétorsion prises à l'encontre de Moscou...

Tensions au sein de l'OPEP ?

Haitham al Ghais a voulu en revanche minimisé la décision de l'Angola, annoncée en décembre dernier, de sortir de l'Opep. "Ce n'est pas la première fois qu'un membre quitte l'organisation pour des raisons qui lui sont propres", a-t-il noté... L'annonce le 21 décembre du retrait de l'Angola de l'Opep avait provoqué un mouvement de baisse des cours du pétrole, amenant certains analystes à s'interroger sur d'éventuelles fractures entre l'Opep et ses partenaires réunis dans l'alliance Opep+, qui comprend notamment la Russie...

Le secrétaire général de l'Opep a toutefois souligné que l'Angola pourrait redevenir membre de l'organisation "si elle le souhaite"... Il a également noté que les baisses de quotas de production, sur la base du volontariat, mises en oeuvre par certains pays de l'Opep+ montrait "la grande flexibilité de l'organisation".

En novembre dernier, les négociations au sein de l'OPEP avaient fait apparaître au grand jour des tensions importantes autour du pilotage des quotas de production et de leur éventuelle baisse pour tenter d'adapter l'offre de pétrole au ramollissement de la demande internationale... La réunion programmée le 26 novembre avait même dû été reportée en raison de désaccords persistants sur les objectifs de production, notamment avec certains membres africains de l'organisation comme l'Angola et le Nigeria.

Sous contrôle ?

Le directeur de la compagnie pétrolière russe Gazprom Neft, Alexander Dyukov, a quant à lui expliqué fin janvier qu'il ne voyait pas la nécessité d'une réduction supplémentaire de l'offre de pétrole des producteurs de l'Opep+.

Les producteurs s'étaient mis d'accord auparavant sur des réductions volontaires de production totalisant environ 2,2 millions de barils par jour (bpj) pour le premier trimestre 2024 sous l'impulsion de l'Arabie saoudite qui a reconduit une baisse de 1 million de bpj...

"Nous approchons de la saison printanière et donc d'une augmentation saisonnière de la demande de pétrole", a estimé Alexander Dyukov, qui avait auparavant admis qu'il existait "un léger excédent sur le marché mondial du pétrole", sur fond de demande atone pour des raisons passagères de ralentissement économique en Europe et de trop lente reprise de l'activité en Chine. Les choses devraient donc selon lui progressivement rentrer dans l'ordre dans les prochains mois... Alexander Dyukov a indiqué que sa société prévoyait d'ailleurs d'augmenter ses volumes de raffinage du pétrole et sa production d'hydrocarbures cette année.

L'Agence internationale de l'énergie, qui conseille les pays consommateurs de pétrole, a estimé pour sa part que malgré le conflit au Moyen-Orient qui soulève des inquiétudes sur l'approvisionnement, sauf perturbations significatives des flux, le marché semblait "raisonnablement bien approvisionné en 2024" et qu'un excédent pourrait apparaître si l'Opep et ses alliés mettaient fin aux réductions de production comme prévu au deuxième trimestre...

Mer Rouge agitée

En attendant, plusieurs compagnies maritimes et transporteurs de gaz naturel liquéfié évitent désormais soigneusement la principale route commerciale mondiale "est-ouest" : A la suite des attaques répétées initiées par les Houthis du Yémen contre des navires commerciaux à l'extrémité sud de la mer Rouge, le spectre d'une vaste perturbation du commerce international a en effet ressurgi ces dernières semaines. De quoi rappeler le risque toujours présent de bouleversements potentiels dans la chaîne d'approvisionnement, à l'image de ceux provoqués par la pandémie de Covid-19 il y a quatre ans...

De quoi entraîner une réponse rapide des autorités américaines et européennes via une opération internationale dirigée par les États-Unis, afin de patrouiller dans les eaux proches du Yémen. Grâce au Canal de Suez, rappelons qu'environ 12% du trafic maritime mondial transite par cette zone et que 4% à 8% des cargaisons mondiales de GNL y sont passées en 2023. Le Qatar, les États-Unis et la Russie sont les expéditeurs les plus actifs de GNL via le Canal de Suez.

Le trafic vers le nord, via le Canal, est dominé par les importations européennes, principalement de pétrole brut en provenance des producteurs du Moyen-Orient. Celui vers le sud comprend quant à lui des flux de brut, principalement de la Russie vers des clients asiatiques, ainsi que des produits raffinés, du naphta ou encore du mazout... Dans ce contexte géopolitique qui devrait rester troublé, les prix du pétrole se sont redressés ces derniers jours pour rejoindre les 83 dollars le baril Brent, ce qui est proche de la moyenne des cours du quatrième trimestre 2023 qui était de 83,30 dollars le baril.

Les performances de ces produits proposés par UniCredit sont indexées sur le cours des contrats futures Brent sous-jacents, sans pour autant investir directement dans le Brent.

AVERTISSEMENT

