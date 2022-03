Pétrole russe : trois millions de barils par jour manquants à partir d'avril ?

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) fait le point après les sanctions imposées contre Moscou à la suite de l'invasion de l'Ukraine.

(Boursier.com) — Trois millions de barils par jour (bpj) de pétrole et de produits pétroliers russes risquent ne pas se retrouver sur le marché à partir d'avril, après les sanctions imposées contre Moscou à la suite de l'invasion de l'Ukraine, a annoncé mercredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

"Nous estimons qu'à partir du mois d'avril, la production de pétrole russe pourrait être réduite de 3 millions de barils par jour à mesure que les sanctions s'appliquent et que les acheteurs délaissent les exportations russes", a déclaré l'AIE dans son rapport mensuel. L'organisation basée à Paris prévoit par ailleurs une baisse de la demande intérieure russe de produits pétroliers.

Prévision de demande revue en baisse

L'AIE a abaissé de 1,3 million de bpj sa prévision de demande mondiale pour les deuxième et quatrième trimestres, soulignant que la hausse des prix des produits de base et les sanctions contre la Russie "devraient déprimer sensiblement la croissance économique mondiale" et avoir un impact sur l'inflation.

Elle voit la demande mondial s'établir à 99,7 millions de bpj en 2022, ce qui marquerait la troisième année où la demande serait inférieur à son niveau d'avant la pandémie.

Les cours du pétrole plongent depuis le début de la semaine, dans la perspective d'une possible trêve en Ukraine et d'une baisse de la demande chinoise pour cause de pandémie. Les investisseurs craignent que les chaînes d'approvisionnement soient davantage désorganisées par les mesures de restriction prises à Shenzhen, la "Silicon Valley" chinoise, une zone clef pour les "supply chains" mondiales. Mercredi, le baril de Brent de la mer du Nord perd évolue sous la barre des 100 dollars, en repli de 0,4% à 99,62 dollars à la mi-journée.