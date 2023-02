Pétrole : les prix devraient rester volatils ces 10 prochaines années

Une consommation plus élevée, associée à un manque de réserves et à de faibles investissements dans l'exploration, devrait faire bouger les prix...

(Boursier.com) — Le prix du pétrole va rebondir cette année et maintenir sa progression en 2024, alors que la demande de brut grimpe et que les producteurs ont du mal à maintenir la cadence, ce qui provoque beaucoup de volatilité, selon le négociant en matières premières Mercuria.

La consommation de brut devrait augmenter pour atteindre environ 103 millions ou 104 millions de barils par jour d'ici fin 2023, a indiqué le groupe dans une interview accordée à Bloomberg. Cela représente une hausse d'environ 3% à 4% par rapport aux niveaux d'aujourd'hui et classe Mercuria parmi les plus optimistes en termes de prévisions.

Volatilité

Le Brent a presque chuté de 4% depuis fin décembre à 82,50$ le baril, alors que les traders anticipent de nouvelles hausses de taux d'intérêt aux États-Unis, ce qui pèsera probablement sur la consommation d'énergie à l'échelle mondiale. Pourtant, de nombreux analystes des matières premières, y compris ceux de Goldman Sachs et Morgan Stanley, conviennent que la demande augmentera rapidement au second semestre, alors que l'économie chinoise remonte la pente. Une consommation plus élevée, associée à un manque de réserves et à de faibles investissements dans l'exploration, pourrait maintenir des prix très volatils dans les dix prochaines années, selon Mercuria.

"Nous nous préparons définitivement à de la volatilité pour les 10 prochaines années", a déclaré à Bloomberg Marco Dunand, le patron de Mercuria. "En ce moment, les producteurs et les raffineurs sont un peu conservateurs" parce qu'ils craignent des politiques climatiques plus strictes, qui frapperont la demande de combustibles fossiles.