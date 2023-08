Pétrole : l'OPEP craint des pénuries

Alors que l'Arabie saoudite a décidé de prolonger d'un mois la réduction de sa production de pétrole d'un million de barils par jour.

Les marchés mondiaux du pétrole risquent de se retrouver en manque d'approvisionnement à hauteur de plus de 2 millions de barils par jour ce trimestre, selon les données de l'OPEP. La production de l'Organisation des pays exportateurs a chuté le mois dernier, après la décision unilatérale du Royaume de baisser son exploitation pour consolider les marchés, selon un rapport publié ce jeudi.

Les Saoudiens ont annoncé qu'ils maintiendraient en août et en septembre les coupes démarrées au mois de juillet, ce qui signifie que la production de l'OPEP pourrait s'élever en moyenne à environ 27,3 millions de barils par jour pour l'ensemble du trimestre. Cela représente environ 2,26 millions par jour de moins que ce dont les consommateurs ont besoin. De quoi potentiellement entraîner la plus forte baisse des stocks en deux ans, suggèrent les données de l'OPEP.

Sommet de sept mois

Les prix du pétrole ont grimpé à un sommet de sept mois à près de 88 $ le baril de Brent à Londres, alors que la consommation mondiale atteint des niveaux record. Les principaux pays consommateurs ont critiqué les Saoudiens et leurs alliés pour avoir restreint la production, avertissant qu'un nouveau pic d'inflation pourrait une nouvelle fois bousculer les consommateurs.

Mais pas de quoi désarçonner Riyad, qui a déclaré qu'elle pourrait prolonger et même appuyer davantage sur les freins d'approvisionnement si nécessaire. Mais certains analystes jugent qu'il est possible que les stocks ne chutent pas de façon aussi spectaculaire que le redoute l'OPEP. La demande en Chine, premier importateur mondial, est en effet assombrie par des indicateurs économiques peu reluisants. Les importations de brut du pays ont chuté en juillet au plus bas en six mois, et le dernier indice des prix à la consommation suggère que le géant asiatique glisse vers la déflation. Les inquiétudes persistent également sur la santé de l'économie des États-Unis.