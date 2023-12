Pétrole à 150 dollars, crise majeure liée à l'IA... Les "scénarios choc" de Saxo Bank pour 2024 !

Des prévisions qui ont peu de chance de se réaliser, mais qui sont parfois sous-estimées...

(Boursier.com) — Des "événements improbables mais sous-estimés, qui, s'ils devaient se produire, provoqueraient une onde de choc sur les marchés financiers"... Saxo Bank vient de publier ses traditionnelles "prévisions choc" pour 2024, dont certaines se sont parfois réalisées dans le passé. Pétrole à 150 dollars, effondrement du secteur du luxe en bourse, crise de sécurité nationale liée à un dérapage de l'intelligence artificielle... Voici quelques-uns des scénarios les plus sombres du spécialiste du trading pour l'année prochaine...

Le pétrole à 150 dollars, les Saoudiens s'offrent la Ligue des champions !

Dans ce scénario, le brut flambe et Riyad étend son influence... "La restructuration radicale de l'économie saoudienne, qui ne dépend plus des recettes pétrolières mais devient une puissance du tourisme, des loisirs et du divertissement, bénéficie d'un coup de pouce supplémentaire grâce à la montée en flèche des prix du pétrole, qui atteignent 150 dollars le baril vers le milieu de l'année, en raison d'une demande plus forte que prévu".

Détenant désormais les clés de la compétition de football tant appréciée, "les Saoudiens s'emploient immédiatement à la transformer en une compétition mondiale de clubs", imagine le spécialiste du trading. Impact sur le marché : le cours de l'action Manchester United double et le baril de Brent atteint 150 dollars...

L'Union européenne introduit un impôt sur la fortune, le luxe s'effondre

Saxo Bank a imaginé l'impact d'un nouvel impôt sur la fortune au sein de l'Union européenne : Bruxelles met en oeuvre une loi qui taxe annuellement 2% de la richesse des milliardaires. Cette version moderne de Robin des Bois provoque une onde de choc dans l'industrie européenne du luxe, car des études récentes ont montré une forte corrélation entre la recherche d'articles de luxe et les niveaux d'inégalité des revenus et des richesses. Impact sur le marché : les actions de LVMH plongent de 40% à cause du nouvel impôt, et d'autres entreprises du secteur du luxe, comme Porsche et Ferrari, voient leur cours de bourse gravement affecté...

Robert F. Kennedy Jr remporte la présidentielle américaine de 2024 !

Il est le neveu de John Fitzgerald Kennedy, écologiste, antisystème, connu aussi pour ses positions complotistes... Saxo Bank imagine qu'en 2024, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un candidat tiers, Robert F. Kennedy Jr, remporte l'élection présidentielle américaine : "Son programme populiste contre les démocrates bellicistes et contre les élites corporatistes trouve un écho auprès des démocrates traditionnels mécontents et des partisans de Trump", selon cette anticipation de Saxo Bank.

Impact sur le marché : le message de Kennedy en faveur de la paix et sa promesse de mettre fin aux abus du système de santé américain et de briser l'excès de pouvoir des entreprises voient les entreprises de défense, de médicaments et de soins de santé piquer du nez. De plus, les monopoles de l'internet et de l'infotechnologie sont nerveux, car ils craignent qu'une guerre plus large contre les entreprises monopolistiques ne s'ensuive...

L'Intelligence Artificielle déclenche une crise de sécurité nationale

Dans cette prévision très sombre, l'IA générative devient une menace pour la sécurité nationale après un audacieux hold-up "deepfake" de la part d'une IA contre un haut fonctionnaire d'un pays développé. Les gouvernements prennent des mesures sévères à l'égard de l'IA en adoptant de nouvelles réglementations, ce qui met un terme à l'engouement pour l'IA, tandis que les sociétés de capital-risque fuient le secteur. L'incident passe d'une crise de sécurité nationale à une méfiance totale du public à l'égard des informations diffusées sur Internet, alors que le contenu produit par l'IA atteint 90% de l'ensemble des informations."

Impact sur le marché : Les entreprises de médias traditionnels reconnues par leur gouvernement pour la diffusion d'informations publiques voient leur valeur grimper en flèche, les actions de la New York Times Company ayant doublé. Les actions d'Adobe plongent lorsque le gouvernement pénalise l'entreprise, car le "deepfake" catastrophique a été réalisé à l'aide de son logiciel.

Crise sanitaire majeure liée aux médicaments contre l'obésité

Dans ce scénario, les médicaments GLP-1 sont considérés comme une solution à l'épidémie mondiale d'obésité, mais la facilité de prendre une pilule incite la population à cesser toute activité physique et à augmenter leur consommation de malbouffe. Problème : dans un retournement de situation, l'offre de médicaments contre l'obésité ne répond plus à la demande généralisée, et les patients doivent attendre des années avant de recevoir leurs injections. Le taux d'obésité des adultes dans le monde passe de 39% actuellement à 45% en 2024.

Impact sur le marché : L'industrie des aliments transformés connaît une hausse significative de la demande, les cours des actions de McDonalds et de Coca-Cola surpassant de 60% chacun les marchés plus larges...