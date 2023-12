Perspectives économiques mondiales : vers une croissance ralentie à +2,4% impactée par le contexte géopolitique (KPMG)

KPMG a publié la nouvelle édition du Global Economic Outlook

(Boursier.com) — Selon le dernier rapport KPMG Global Economic Outlook, la croissance de l'économie en 2024 devrait s'établir à +2,4% au niveau mondial et +0,8% en France ; La part du commerce mondial dans le PIB mondial n'augmente plus depuis 2008, où elle avait atteint 64% ; Bien que l'inflation régresse en France (2,4% en 2024) et dans le monde (5% en 2024), les incertitudes géopolitiques freinent le potentiel de croissance de l'économie mondiale ; Les politiques monétaires restrictives pourraient s'alléger progressivement mais le risque existe de divergences croissantes dans les politiques de baisse des taux menées par les banques centrales dans les différentes régions du monde ; À long terme, la fragmentation géoéconomique du monde pourrait conduire à des pertes potentielles de production...

KPMG a publié la nouvelle édition du Global Economic Outlook, dans laquelle les économistes des firmes membres du réseau KPMG dans le monde livrent leurs analyses et prévisions économiques pour 2024 et 2025 dans 37 pays et zones géographiques... L'enseignement majeur de cette étude est qu'un rebond significatif de l'économie mondiale en 2024 est très improbable, malgré la décélération de l'inflation observée ces derniers mois et la perspective d'une détente sur les taux d'intérêt impulsée par les banques centrales...

La croissance de l'économie mondiale devrait s'établir à 2,4% en 2024, contre 2,6% en 2023, avec un retour à 2,6% en 2025. Le ralentissement de l'économie a favorisé un recul de l'inflation par rapport aux niveaux atteints en 2022. Dans les pays du G20, l'indice médian des prix à la consommation (CPI) est passé de 7,7% en juillet 2022 à 3,9% en octobre 2023.

Obstacles inattendus

Les experts de KPMG s'attendent à une nouvelle baisse dans les mois qui viennent... L'inflation mondiale devrait se stabiliser à 5% en 2024 et 3,9% en 2025, contre 6,5% en 2023 et 8% en 2022. Mais il est toujours possible que des obstacles inattendus se dressent sur le chemin de la désinflation comme une nouvelle flambée des prix de l'énergie ou la persistance de fortes hausses des prix dans un certain nombre de pays.

Concernant la France, le KPMG Global Economic Outlook prévoit une croissance de 0,8% en 2024, au même niveau que 2023, et de 1,5% en 2025, avec une décélération significative de l'inflation qui passerait de 5% en 2023 à 2,4% en 2024 et 1,7% en 2025. En revanche, le taux de chômage devrait progresser un peu, de 7,3% en 2023 à 7,6% l'année prochaine et 7,7% en 2025.

Concernant les politiques monétaires, le KPMG Global Economic Outlook estime que les banques centrales sont au maximum de ce qu'elles peuvent faire en matière de politiques restrictives. Mais la question est de savoir quand le mouvement de baisse des taux d'intérêt va s'amorcer et avec quelle ampleur. Selon KPMG, les principales banques centrales ne commenceront pas à baisser leurs taux directeurs avant la mi-2024, pour les porter à des niveaux qui resteront néanmoins supérieurs à ceux observés au cours de la décennie précédente...

Bouleversements géopolitiques

Concernant le commerce mondial, un puissant contributeur potentiel à la croissance, les experts de KPMG observent que les chaînes d'approvisionnement mondiale sont secouées par les bouleversements géopolitiques. La part du commerce mondial dans le PIB mondial n'augmente plus depuis 2008, où elle avait atteint 64%. Les restrictions au commerce mondial se sont accrues depuis 2018, en particulier dans les échanges entre les États-Unis et la Chine.

Les droits de douane moyens sur les produits chinois importés aux États-Unis sont passés de 3 à 19% entre 2018 et 2023 et de 8 à 21% dans l'autre sens. Un certain nombre d'entreprises ont engagé des transformations de leurs chaînes d'approvisionnement, mais ce mouvement est encore limité. Néanmoins, la fragmentation géoéconomique du monde, si elle se poursuit, pourrait réduire de 5% la taille de l'économie mondiale sur le long terme.

Mathieu Wallich-Petit,Associé KPMG en France, Membre du Comité Exécutif, Head of Clients & Markets, a commenté : "Cette édition du KPMG Global Economic Outlook permet d'identifier assez clairement les tensions que les entreprises devront intégrer au cours des prochains mois : une croissance faible, la redéfinition des chaînes d'approvisionnement, des incertitudes sur l'évolution du commerce mondial. Heureusement, la pression inflationniste devrait s'alléger et il est à souhaiter que cela provoque un mouvement général de baisse des taux d'intérêt. Les entreprises françaises ont su faire preuve de résilience et sont tout à fait en mesure de naviguer dans ce contexte grâce aux transformations qu'elles ont engagées ces dernières années."