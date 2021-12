Perspectives d'investissement pour 2022 : normalisation de la croissance et de l'inflation (Invesco)

Une année de transition ?

(Boursier.com) — Après deux années de mesures budgétaires et monétaires extraordinaires, motivées par la pandémie, les stratégistes d'Invesco perçoivent 2022 comme une année de transition. Les politiques et les économies devraient graduellement se normaliser. Dans un contexte de perturbations persistantes des chaînes d'approvisionnement et de hausse de la demande, leurs perspectives pour 2022 se focalisent sur l'inflation et la manière dont les marchés et les responsables politiques pourraient y répondre...

Si les experts d'Invesco s'attendent à ce que la volatilité augmente à mesure que les marchés digèrent la transition vers une croissance plus lente et un resserrement progressif de la politique monétaire, ils voient la pandémie de Covid-19 se résorber en tant que risque pour les économies. Si nous restons méfiants quant au potentiel d'une nouvelle mutation du virus, à l'heure actuelle, le Covid-19 pèse de moins en moins dans nos prévisions, ses impacts économiques continuant de s'estomper - avec toutefois des hauts et des bas à prévoir en cours de route , déclare le Dr Henning Stein, responsable mondial du Thought Leadership chez Invesco. Pour autant, une recrudescence des cas dans certains pays reste un risque qui pourrait entrainer de nouveaux confinements et de nouvelles perturbations des chaînes d'approvisionnement."

Scénario de référence

Dans leurs Perspectives d'investissement 2022, les experts d'Invesco présentent leur scénario de référence pour l'année à venir, ainsi qu'un scénario haussier et baissier caractérisés respectivement par une inflation plus faible et plus élevée, et cela que cela implique en matière d'allocation d'actifs.

Le scénario de référence table sur une normalisation de la croissance mondiale, qui restera supérieure à sa tendance historique, mais ralentira pour atteindre un niveau plus soutenable à long terme alors que les mesures de relance budgétaire seront progressivement levées. Les experts d'Invesco prévoient un pic de l'inflation au milieu de l'année 2022, suivi d'une baisse et d'un retour aux taux cibles en fin 2023, du fait de la résolution des problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement, de l'augmentation des taux de vaccination et du retour à la vie active d'un plus grand nombre de personnes. La baisse de la croissance de la masse monétaire est encourageante. Considérée comme un précurseur de l'inflation, elle indique une diminution à venir des pressions inflationnistes , note M. Stein.

La Fed "patiemment accommodante"

Les experts d'Invesco s'attendent à ce que la Fed reste patiemment accommodante, avec un relèvement des taux durant la seconde moitié de 2022. Cependant, les banques centrales des autres pays développés pourraient agir plus rapidement. Ils prévoient, pour 2022, l'effacement progressif des variations de croissance dues aux politiques publiques, les taux de croissance se normalisant de pair avec la régularisation des dépenses des entreprises et des ménages. Les dépenses tirées de l'épargne des ménages, exceptionnellement élevée, devraient se poursuivre, et venir compenser le resserrement budgétaire, permettant toujours plus à la demande refoulée de s'exprimer.

Alors que la reprise et la réouverture se poursuivent sur fond d'immunité vaccinale croissante, et que le dollar américain reste relativement neutre, les experts d'Invesco voient la croissance des marchés émergents s'accélérer par rapport à celle des marchés développés. Étant donné que le resserrement de la politique monétaire semble relativement avancé dans de nombreuses économies émergentes, ils s'attendent à ce que les changements de politique au sein des marchés émergents reflètent les pressions de croissance propres à chaque pays, ainsi que les pressions inflationnistes, notamment exercées par la Fed dans le cadre de la normalisation de ses orientations.

Les contextes de ralentissement, lorsque la croissance est supérieure à la tendance mais qu'elle décélère, ont tendance à se caractériser par une volatilité plus élevée et une plus grande convergence des rendements entre les classes d'actifs , explique M. Stein. Nous nous attendons à une diminution de la compensation pour le risque lié à la croissance, et anticipons une rotation progressive vers les valeurs défensives."

Légère surpondération des actions

Dans le cadre de leur scénario de base, les experts d'Invesco privilégient les actions, les actifs alternatifs et les matières premières. Ils limitent leur exposition au risque, avec une légère surpondération des actions, notamment en faveur des secteurs défensifs tels que l'informatique, les services de communication, la santé, l'immobilier et les biens de consommation de base. Les titres de qualité et les grandes capitalisations seraient privilégiés dans ce scénario, compte tenu des prévisions de ralentissement de la croissance et de la stabilité (ou de la baisse) des rendements obligataires à long terme. Au niveau régional, les experts favorisent les marchés émergents en raison de la divergence cyclique et les actions américaines par rapport aux autres marchés développés, car le ralentissement mondial favorise les régions moins exposées au cycle et ayant un levier opérationnel plus faible.

Du côté des obligations, ils affirment qu'une croissance économique solide soutient les fondamentaux du crédit, et que les faibles taux d'intérêt à l'échelle mondiale continuent de soutenir les marchés du crédit sur le plan technique. Toutefois, les valorisations sont très serrées au regard de ce contexte historique, ce qui limite le potentiel de hausse en cas de resserrement des spreads et augmente le potentiel de baisse en cas d'élargissement , indique M. Stein, ajoutant que des faibles niveaux de rendement global augmentent les risques lorsqu'ils augmentent.

Les experts d'Invesco considèrent les prêts bancaires comme une classe d'actifs potentiellement attrayante, soutenue par des fondamentaux de crédit solides et susceptible de bénéficier d'une hausse des taux, au regard de leurs taux d'intérêt flottants. Dans leur scénario de base, les experts d'Invesco optent pour une surpondération modérée de la duration, prévoyant des taux plus élevés jusqu'à des maturités intermédiaires, mais des rendements stables ou en baisse à long terme. Ils surpondèrent également les bons du Trésor américain.

Actifs alternatifs

Du coté des actifs alternatifs, ils privilégient les catégories "growth" et "venture" du capital-investissement, car ils s'attendent à ce que ces deux catégories continuent de surperformer dans plusieurs scénarios macroéconomiques potentiels. Selon eux, les stratégies de prêt direct devraient également continuer à bénéficier de la solidité des fondamentaux du crédit et, potentiellement, de la hausse des taux d'intérêt compte tenu de leur structure à taux variable.

Parallèlement, les actifs réels réagissent favorablement à l'inflation, en raison de l'augmentation des revenus et de l'appréciation des actifs physiques. Selon les stratégistes d'Invesco, la persistance du rebond du commerce mondial, des voyages et de l'occupation des bureaux, associé à des valorisations relativement attractives et à une protection contre l'inflation, se traduit par des perspectives favorables pour l'immobilier...