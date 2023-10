Permis de conduire : vers un examen médical pour les seniors ?

Le ministre des Transports, Clément Beaune, a rejeté l'idée de rendre obligatoire une visite médicale pour les personnes âgées afin qu'elles puissent continuer à détenir leur permis de conduire.

C 'est un non pour Clément Beaune... Alors que l'Union européenne a évoqué l'idée de mettre en place des contrôles médicaux obligatoires ou des remises à niveaux pour les conducteurs âgés, le ministre délégué chargé des Transports s'est dit opposé à une telle mesure, affirmant vouloir "couper court à des rumeurs ou à des fausses nouvelles".

"Il y a une discussion européenne, qui a été engagée par la Commission européenne, qui envisage différentes modalités et qui pourrait créer ce type d'obligation. Nous n'y sommes pas favorables", a-t-il assuré au micro de 'Sud Radio' jeudi.

Cette idée avait été avancée dans le cadre du "paquet sécurité routière" de la Commission européenne en mars dernier. Karima Delli, eurodéputée écologiste française à la tête de la commission des transports, qui a présenté plusieurs amendements, souhaite ainsi imposer des exigences supplémentaires aux conducteurs souffrant de maladies chroniques ou âgés de plus de 60 ans lors du renouvellement de leur permis, qui intervient tous les 10 ans. Ces exigences pourraient inclure des examens médicaux additionnels ou la participation à une séance de formation et à une certification de leur aptitude à la conduite.

"La France ne soutient pas l'idée"

Mais cette obligation "donnerait l'impression qu'il faut avoir une sorte de permis périmé, et quand on est une personne âgée notamment dans les territoires ruraux, on a besoin de la voiture", a expliqué Clément Beaune, estimant qu'il ne devrait pas y avoir de "permis lié à l'âge".

"On est pas en train de transformer cette règle" et "la France ne soutient pas l'idée qu'on impose une forme de contrainte, de mur ou de date de péremption avec un âge pour le permis de conduire", a insisté le ministre.

Permis de conduire à 17 ans

Par ailleurs, il y aura bien une nouveauté concernant le permis de conduire. A partir du 1er janvier 2024, les jeunes de 17 ans pourront obtenir leur permis de conduire. Cette décision a été prise par la Première ministre, Elisabeth Borne, à la suite du Conseil national de la refondation (CNR) dédié à la jeunesse. Pour rappel, il est déjà possible de passer le permis avant leur majorité, mais la conduite sans accompagnement n'est possible qu'à partir de 18 ans.

"Je vous confirme qu'à partir de janvier 2024, on pourra passer le permis de conduire à partir de 17 ans et on pourra rouler à partir de 17 ans", avait-elle déclaré dans un entretien accordé à 'Brut' en juin. Alors que les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les jeunes âgés de 18 à 24 ans, la cheffe du gouvernement a promis d'être "très attentive sur le niveau demandé" pour obtenir le permis.

Concernant le prix du permis de conduire, Elisabeth Borne a rappelé l'existence d'une aide de 500 euros destinée aux apprentis, tout en précisant que ce coup de pouce serait désormais élargie aux étudiants fréquentant les lycées professionnels.