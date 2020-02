Permis de conduire : un nouveau contrat pour éviter les coûts cachés des auto-écoles

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a présente son nouveau contrat-type pour le permis de conduire, qui doit permettre de clarifier les tarifs des examens.

Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Bercy a décidé d'agir contre la jungle des tarifs des auto-écoles... Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a présente ce mercredi un nouveau contrat-type pour le permis de conduire avec les membres du Conseil national de la consommation (CNC). Ce modèle deviendra obligatoire dès le 1er juin prochain pour les 12.000 auto-écoles du pays.

L'objectif du gouvernement étant de "garantir au candidat la transparence dans son parcours d'apprentissage de la conduite et une plus grande comparabilité. In fine, la diffusion d'un contrat-type pourra contribuer à faire baisser les coûts et éviter aux consommateurs des facturations indues", explique le ministère.

Cette mesure avait été annoncée en mai 2019 par le Premier ministre Edouard Philippe, afin de rendre obligatoire un contrat qui existait depuis la loi Gayssot de 2001.

La DGCCRF chargée des contrôles

En cas de litige avec l'auto-école, l'apprenti-conducteur sera ainsi protégé par ce contrat-type. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sera chargée de le mettre à jour et de procéder aux contrôles dans les écoles de conduite. Elle pourra également les sanctionner si ces dernières sont en tord.

En pratique, ce nouveau contrat permettra aux candidats de comparer plus facilement les différentes grilles tarifaires des auto-écoles, et ainsi d'éviter les facturations indues et les coûts cachés qui font parfois s'envoler les coûts pour les candidats. "On pourra savoir combien ça coûte, comparer, faire jouer la concurrence", a expliqué Olivier Gayraud, de l'association nationale de défense des consommateurs et usagers (CLCV), à 'franceinfo'.

Abaisser de 30% le coût du permis de conduire

La mise en place de ce nouveau contrat-type devrait également permettre à l'exécutif d'atteindre son objectif, qui est d'abaisser à terme de 30% le coût moyen de l'examen, actuellement fixé à 1.800 euros en moyenne, comme l'avait annoncé en mai dernier Edouard Philippe. Le Premier ministre avait en effet estimé que le prix du permis de conduire représentait "un obstacle à la mobilité de nos jeunes et à leur insertion professionnelle".

En 2019, le gouvernement avait d'ailleurs annoncé neuf autres mesures pour réformer le permis de conduire (gratuité du code pour les volontaires du Service national universel, abaisser l'âge de passage de l'examen dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite, conduite sur simulateur, formation sur boîte automatique...).