Performance attendue stable pour les opérations de financements structurés (Moody's)

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — "En France, la qualité de crédit des opérations de titrisation et des obligations sécurisées sera cette année encore confortée par la croissance économique", indique Moody's Investors Service dans un rapport publié ce lundi.

"La conjoncture macroéconomique permet d'anticiper, pour l'ensemble des classes d'actifs, le maintien d'une tendance stable tant pour la performance des opérations que pour les principaux indicateurs de performance sur les actifs apportés en garantie" observe Frank Cerveny, Analyste Senior VP chez Moody's.

Chômage en baisse

Moody's anticipe une augmentation de 1,4% du PIB en 2020 avec parallèlement un chômage qui demeure orienté à la baisse et une hausse des prix de l'immobilier qui ralentit légèrement à 2,5% cette année, contre 3% en 2018 et 2019.

Les volumes d'émission seront en hausse pour les titres adossés à des actifs (ABS) et en retrait pour les titrisations adossées à des prêts immobiliers résidentiels (RMBS) et CLO (collateralised loan obligations), tandis qu'ils seront stables s'agissant des obligations sécurisées, titres courts adossés à des actifs (ABCP) et titrisations adossées à des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME).

Le taux d'impayés à plus de 60 jours sur les RMBS français compte parmi les plus faibles d'Europe.

Nouveau paysage

La dimension ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) et les technologies dites "de rupture" contribueront cette année à définir le paysage des financements structurés.

Les initiatives engagées tant au niveau des politiques que du secteur, notamment les efforts déployés pour créer un label d'efficacité énergétique dans l'immobilier garantissant la conformité des prêts aux critères du Plan national d'action en la matière, créeront un cadre propre à faciliter de plus en plus les titrisations et obligations sécurisées dites "vertes".

Blockchain en vue

Compte tenu du cadre juridique et réglementaire favorable et de la marge d'amélioration en termes d'efficacité opérationnelle, Moody's anticipe également une hausse des émissions des obligations sécurisées et d'ABCP basées sur la blockchain en France.

Enfin, dans un contexte actuel de désintermédiation financière en France, Moody's s'attend à une augmentation des émissions de titrisation de la part des plateformes de prêts ou "Marketplace lending".