Pénurie : Le régulateur appelle les Français à réduire "dès maintenant" leur consommation d'énergie

Face aux risques d'approvisionnement en énergie cet hiver...

(Boursier.com) — "Il faut économiser du gaz et de l'électricité en France dès maintenant sinon cela pourrait mal se passer l'hiver prochain !". C'est le message de Jean-François Carenco , le président de la Commission de régulation de l'énergie, dans un entretien accordé aux 'Echos'... Entre la guerre en Ukraine, qui risque de fragiliser la livraison de gaz russe, et l'effondrement sans précédent de la production d'électricité nucléaire d'EDF (au plus bas depuis 1991 !), il s'inquiète "de la sécurité d'approvisionnement en énergie" pour la fin de l'année 2022.

La solution passera par la mobilisation de tous, selon lui... "Chacun doit faire un effort, les industriels, le tertiaire, les bâtiments publics mais aussi chacun d'entre nous. Que ce soit en baissant le chauffage, la climatisation, les lumières. Il y a urgence et chacun doit s'y mettre", insiste Jean-François Carenco.

Obstacles au développement du GNL

Le président de la CRE appelle par ailleurs à lever les obstacles administratifs au déploiement d'un terminal flottant GNL (gaz naturel liquéfié) au Havre (Seine-Maritime). Selon lui, il faudra aussi simplifier les démarches administratives et contentieuses concernant les projets d'énergies renouvelables. "Il y a urgence à accélérer. La crise que nous traversons doit permettre de comprendre que l'intérêt collectif prime sur l'intérêt individuel", juge Jean-François Carenco.

Conséquence de l'attaque russe en Ukraine et des sanctions occidentales contre Moscou, les matières premières ont flambé ces dernières semaines, à l'image du pétrole, mais aussi du gaz naturel européen, avec les craintes de pénuries d'énergie...