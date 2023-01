Pénurie de médicaments : Elisabeth Borne veut des pistes "d'ici trois mois"

"Cette mission analysera et questionnera la pertinence de nos outils actuels de régulation et de financement des produits de santé", indique le gouvernement...

(Boursier.com) — Alors que plusieurs milliers de médicaments font actuellement l'objet de difficultés d'approvisionnement, la Première ministre, Elisabeth Borne, a engagé une mission interministérielle chargée de faire des propositions au gouvernement sur "les mécanismes de régulation et de financement des produits de santé".

"Cette mission analysera et questionnera la pertinence de nos outils actuels de régulation et de financement des produits de santé et formulera ses recommandations à la Première ministre d'ici l'été 2023, avec de premières pistes attendues sous trois mois", peut-on lire dans un communiqué publié jeudi.

Elle doit permettre d'identifier "les voies d'évolutions possibles" permettant de concilier l'atteinte de plusieurs objectifs, tels que "l'accès des patients aux produits de santé", "la lutte contre les pénuries", "la soutenabilité des dépenses de santé" ou encore "l'attractivité des territoires pour les industriels et la relocalisation de produits de santé stratégiques".

"Une meilleure lutte contre les tensions d'approvisionnement et les pénuries"

Le gouvernement, qui évoque un contexte actuel "marqué par un environnement géopolitique instable et une inflation élevée", affirme avoir "fait de la souveraineté en matière de santé une priorité".

La cheffe du gouvernement souhaite ainsi "aller plus loin dans cette dynamique" et qu'"un diagnostic partagé" puisse être posé sur le modèle actuel de prise en charge et sur ses voies d'amélioration, "gage du renforcement de notre compétitivité industrielle et d'une meilleure lutte contre les tensions d'approvisionnement et les pénuries".

Ces derniers mois, des tensions d'approvisionnement pèsent sur de nombreux médicaments. Dès l'automne 2022, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) avait demandé notamment de limiter la consommation de paracétamol, la substance active la plus vendue dans l'Hexagone. La pénurie concerne également l'amoxicilline, les sirops, l'insuline, les anticancéreux...