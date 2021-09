Pénurie de matières premières : Leclerc rassurant sur les jouets en vue de la fin de l'année

"Il y aura des jouets à Noël", promet Michel-Édouard Leclerc, alors que d'autres distributeurs sont nettement moins optimistes...

(Boursier.com) — La pénurie de matières premières peut-elle gâcher le Noël des enfants ? Jusqu'à 20% des jouets proposés en magasins pourraient être en rupture pour les fêtes de fin d'année, faute de composants, notamment électroniques, nécessaires à leur fabrication. Les prix de certains de ces articles connaissent par ailleurs une envolée en raison des augmentations des coûts de transport.

Mais pas de quoi paniquer, selon le patron du groupe E. Leclerc. "Il y aura des jouets à Noël", a promis Michel-Édouard Leclerc sur franceinfo. "On ira chercher ces jouets avec les dents s'il le faut, parce qu'on a passé commande", a-t-il déclaré. Selon lui, '"il n'y a pas de raison qu'on ne se fasse pas livrer" et "si les bateaux [pour les amener en France] sont trop chers ou pas disponibles, on ira les chercher en avion, comme on l'a fait pour les masques".

Chantage ?

"Il y a une sorte de chantage qui est organisé (...) Comme il y a une tendance à la hausse et que tout le monde est un peu pris de court, il y a des tas de gens qui te disent 'j'en ai pas [des jouets], mais si tu mets plus cher, j'en aurai'", a-t-il regretté, estimant qu'il s'agit du même phénomène qu'avec les masques au tout début de la crise sanitaire.

"Le secteur du jouet est traditionnellement un marché de rupture à l'approche de fêtes de fin d'année, de l'ordre de 5 à 10%. Mais cette année, on risque de monter jusqu'à 20%", s'inquiète Philippe Gueydon, PDG de King Jouet, interrogé lundi par 'Le Parisien'. Il rappelle que 57% des jouets vendus en France sont fabriqués en Asie.

Tablettes, consoles, jouets de premier âge qui clignotent ou font de la musique, et voitures télécommandées, c'est à dire tous les jouets qui nécessitent des composants électroniques, devraient être les plus touchés par ces éventuelles pénuries, selon le journal...