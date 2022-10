Pénurie de carburant : plus de 60% d'annulation pour l'hôtellerie en France, selon l'Umih

"Il faut arrêter, on ne peut pas bloquer toute la France", a appelé Roland Héguy, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.

(Boursier.com) — A quelques jours du début des vacances de la Toussaint, l'inquiétude monte dans le secteur du tourisme face aux annulations des vacanciers, qui renoncent à partir dans un contexte de pénurie d'essence et de grève perturbant la circulation des trains. Ce mardi, moins de 25% des stations-service ont toujours des difficultés d'approvisionnement au niveau national, tandis qu'un mouvement de grève national a commencé en début de semaine à la SNCF. En outre, les prix à la pompe ont progressé de 10 à 12 centimes ces derniers jours, malgré la prolongation des ristournes du gouvernement et de TotalEnergies.

Une situation qui impacte directement les professionnels du tourisme, selon Roland Héguy, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih). "Il y a plus de 60% d'annulation pour l'hôtellerie" en France, a-t-il indiqué ce mardi à 'France Bleu Vaucluse', faisant remarquer que "quand il n'y a plus de mobilité, il n'y a plus d'activité".

"Maintenant il faut arrêter, on ne peut pas bloquer toute la France", a appelé le président confédéral de l'Umih, qui rappelle que la saison touristique 2022 a été "extraordinaire, tout le monde était content". "Le paradoxe est incroyable", a-t-il noté.

L'affluence dans les hôtels et campings a dépassé son niveau d'avant la crise sanitaire

Après deux étés sous restrictions sanitaires, la saison touristique a retrouvé cette année des couleurs. Selon les chiffres de l'Insee publiés la semaine dernière, le niveau de fréquentation est revenu à celui de 2019, et l'affluence dans les hôtels et campings a même dépassé son niveau d'avant la crise sanitaire. Au mois de juillet, les Français ont passé 79,7 millions de nuitées dans l'hébergement marchand et 62,5 millions dans l'hébergement non marchand.

Sur 'franceinfo', Roland Héguy souligne toutefois que "le tourisme est très fragile" et "l'avenir est très incertain", alors que "l'électricité et le gaz sont multipliés par quatre, cinq ou dix, ce n'est pas possible". "On a des grands rendez-vous avec la Coupe du monde de rugby, avec les Jeux olympiques et paralympiques, on devait rénover nos établissements, on devait les accueillir, on devait former, on devait créer de l'emploi. Puis à l'arrivée il nous arrive tous ces pépins", a-t-il regretté.

De son côté, la plateforme de location saisonnière Abritel a observé "un certain attentisme", affirme le porte-parole de l'entreprise Xavier Rousselou, interrogé par '20Minutes'. La directrice générale des Gîtes de France, Solange Escure, a pour sa part enregistré "1% d'annulation des séjours pour les vacances de la Toussaint", car "la plupart des personnes qui nous appellent attendent mercredi ou jeudi pour se décider".