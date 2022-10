Pénurie de carburant : l'inquiétude monte du côté des patrons

"Si la grève est un droit, elle ne doit pas mettre en cause la liberté de circulation et de travailler", estime la Confédération des petites et moyennes entreprises.

(Boursier.com) — Le patronat tire la sonnette d'alarme... Alors que la CGT de TotalEnergies vient de voter la reconduction de la grève des raffineries, qui a provoqué de nombreuses difficultés d'approvisionnement des stations-service de France, jusqu'au mardi 11 octobre, la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a dénoncé ce lundi cette situation qui commence "à peser sur l'activité économique".

"Les déplacements, particulièrement dans le Nord de la France et en Île-de-France, deviennent de plus en plus compliqués, et ce aussi bien pour se rendre sur son lieu de travail que pour exercer son activité professionnelle. Si la grève est un droit, elle ne doit pas mettre en cause la liberté de circulation et de travailler", affirme dans un communiqué la première organisation patronale française en nombre d'adhérents.

"Un petit nombre de salariés des raffineries TotalEnergies et ExxonMobil, qui vont pourtant bénéficier d'un montant financier record au titre de la participation aux résultats exceptionnels de ces entreprises, ne peuvent, au motif de revendications salariales, menacer l'activité économique de notre pays et 'pourrir' le quotidien de millions de salariés", dénonce encore la CPME, qui estime que ces "pénuries de carburants viennent s'ajouter aux difficultés actuelles liées à l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité".

"De nombreuses entreprises commencent à avoir de réelles difficultés"

Pour rappel, la CGT réclame une augmentation de 10% des salaires, dont 7% pour faire face à l'augmentation du coût de la vie et 3% au titre des bénéfices exceptionnels engrangés par l'entreprise cette année avec l'explosion du prix de l'énergie.

"Le conflit entre ExxonMobil, TotalEnergies et certains syndicats doit cesser", a également demandé le Mouvement des entreprises de France (Medef), soulignant que "de nombreuses entreprises commencent à avoir de réelles difficultés pour exercer leur activité". "Leurs salariés ne peuvent plus se rendre sur le lieu de travail", alerte l'organisation patronale, rappelant que près de 75% d'entre eux utilisent chaque jour leur voiture.

Près de 30% des stations-service touchées par des difficultés d'approvisionnement

"Il est temps de trouver, dès aujourd'hui, une issue à ce conflit par le dialogue social et ainsi permettre aux stations-service d'être réapprovisionnées dans les plus brefs délais. Il en va de la poursuite de l'activité économique du pays", prévient encore le Medef.

De plus en plus de stations-service souffrent de pénuries, provoquant de longues files d'attente d'automobilistes. Dimanche, les tensions d'approvisionnement étaient toujours fortes, avec près de 30% des stations-service en difficulté d'approvisionnement sur au moins un carburant sur le territoire national, selon le ministère de la Transition énergétique, contre 21% la veille. La situation était particulièrement compliquée dans les Hauts-de-France où 54,8% des stations rencontraient des difficultés, et en Île-de-France, où il y avait 44,9% de stations en rupture d'au moins un produit.