'Pénurie' de carburant : des stocks stratégiques libérés dans le Nord pour les stations-service

La préfecture du Nord a également annoncé la mise en place d'un accès prioritaire au carburant au bénéfice des transports sanitaires et des professionnels de santé.

(Boursier.com) — Alors que plusieurs plusieurs sites approvisionnées par TotalEnergies à travers la France sont touchés par des indisponibilités de carburants, la région Hauts-de-France est l'une des plus touchées. Mercredi, la préfecture du Nord a annoncé que des stocks stratégiques ont été libérés afin de réapprovisionner les stations-services du département, annonçant également la mise en place d'un accès prioritaire au carburant au bénéfice des transports sanitaires et des professionnels de santé.

"En cas de dégradation de la situation, le préfet procédera à des réquisitions visant à imposer par arrêté préfectoral à certaines stations essence, jusqu'alors ouvertes au grand public, de n'approvisionner en carburant que les véhicules prioritaires", indique la préfecture, en citant les forces de sécurité, les secours et la santé.

Plus tôt dans la journée de mercredi, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran avait expliqué, lors du compte-rendu du Conseil des ministres, que la France avait puisé dans ses stocks stratégiques de pétrole, tout en soulignant que le pays n'est pas confronté à une pénurie d'essence.

Appel à ne pas "se ruer" dans les stations-services

"Nous ne sommes pas en situation de pénurie mais il y a des tensions, elles sont temporaires", a-t-il assuré, estimant que "tout est mis sur la table pour faire en sorte qu'elles soient résorbées". Olivier Véran a néanmoins appelé les Français à ne pas "se ruer" dans les stations-services pour éviter toute "prophétie autoréalisatrice".

Depuis la rentrée, les transports scolaires à Amiens connaissent des difficultés en raison de la pénurie de carburant et certains écoliers de l'agglomération n'ont pas eu d'autocars pour se rendre dans leur établissement. "C'est une dizaine de cars dans le secteur d'Amiens. Donc 400 enfants ont été bloqués sur les 212.000 enfants que la région Hauts-de-France transportent toute l'année", a expliqué le vice-président de la région, Franck Dhersin, à 'franceinfo'.

Il a par ailleurs appelé à débloquer "des dépôts et des raffineries", estimant que "tout le marché a été déstabilisé avec la ristourne qu'a fait Total". "Nous avons plusieurs dizaines de kilomètres de frontière avec la Belgique. Je peux vous dire que les Belges sont venus massivement faire le plein en France", a-t-il affirmé.

Des indisponibilités de carburants partout en France

Début septembre, TotalEnergies a, pour rappel, mis en place une remise de 20 centimes par litre sur les carburants, en plus du rabais de 30 centimes accordé par le gouvernement. Ce coup de pouce a provoqué une véritable ruée des automobilistes dans certaines régions, occasionnant des ruptures de stock dans plusieurs stations essence du géant pétrolier. La situation ne semble pas d'être arrangée en ce début de mois d'octobre, alors que la carte interactive des stations du groupe révélait, le week-end dernier, que plusieurs sites à travers la France restent touchés par des indisponibilités de carburants, comme c'est le cas par exemple pour les stations-essence de Vire (Calvados), de Désertines (Allier), de Tournus (Saône-et-Loire) ou encore d'Albi (Tarn).

En Île-de-France, la situation dans les stations du groupe était tout aussi compliquée samedi dernier, comme l'a rapporté 'France Bleu Paris', alors qu'elles étaient de plus en plus nombreuses à ne plus avoir ni gazole, ni essence et à attendre d'être réapprovisionnées. A Paris et le long du périphérique, 17 stations TotalEnergies sur 40 ne pouvaient plus vendre de gazole ou d'essence...