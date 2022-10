Pénurie de carburant : Bruno Le Maire appelle à débloquer "sans délai" les dépôts et les raffineries

"Lorsqu'une main a été tendue, il faut la saisir" pour que les négociations salariales puissent aboutir, a affirmé le ministre de l'Economie.

(Boursier.com) — Alors que les grévistes des sites de Port-Jérôme et Fos-sur-Mer d'ExxonMobil, ainsi que ceux du site normand de TotalEnergies, ont voté lundi la reconduction du mouvement pour 24 heures, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a appelé ce mardi à un déblocage rapide des raffineries et des dépôts de carburants, brandissant comme le porte-parole du gouvernement Olivier Véran le spectre des réquisitions si le mouvement se poursuit...

"Je dis à tous nos compatriotes qui sont bloqués [...] que nous sommes avec eux”, a affirmé sur 'franceinfo' le locataire de Bercy, estimant qu'"il n'y a qu'une seule solution : le déblocage sans délai des dépôts de carburant et des raffineries, par la négociation". Celle-ci a été "conclue chez Exxon et elle a été ouverte chez Total", a-t-il indiqué.

"Lorsqu'une main a été tendue, il faut la saisir" pour que les négociations salariales puissent aboutir, a expliqué le ministre. "Sinon ce n'est plus de la grève pour obtenir des résultats". "C'est tout simplement un blocage du pays, et ce n'est pas acceptable", a-t-il jugé, ajoutant que "le timing se chiffre plutôt en termes d'heures, à la limite de jours, que de semaines parce que ça n'a que trop duré".

Près de 30% des stations-service rencontrent des difficultés d'approvisionnement

Dimanche, TotalEnergies a proposé d'avancer de novembre à octobre les négociations annuelles obligatoires sur les salaires en posant comme condition la levée de la grève par l'organisation syndicale. Pour la CGT, cette offre conditionnelle est "perçue comme un chantage" et "ne garantit pas la satisfaction des revendications exprimées et donc la reprise du travail". L'organisation syndicale réclame une augmentation de 10% des salaires, dont 7% pour faire face à l'augmentation du coût de la vie et 3% au titre des bénéfices exceptionnels engrangés par l'entreprise cette année avec l'explosion du prix de l'énergie...

Le ministère de la Transition énergétique a annoncé que près d'un tiers des stations-service en France étaient confrontées à des difficultés sur au moins un produit pétrolier dimanche. Le site mon-essence.fr, qui s'appuie sur les données de quelque 30.000 utilisateurs depuis jeudi, montre que plus de 2.000 stations sont à sec. Lundi à 18 heures, 29,4% des stations-service rencontraient encore des difficultés d'approvisionnement au niveau national... Lundi soir, la Première ministre Elisabeth Borne a réuni plusieurs ministres afin de trouver des solutions dans la crise des pénuries de carburants.

La direction d'Esso demande un déblocage

Un responsable CGT de la raffinerie de Feyzin (Rhône) de TotalEnergies a dit à propos de l'offre conditionnelle du groupe français qu'elle "ne fait qu'encourager les grévistes, qui sont plus unis que jamais". D'après ce responsable, 47 camions chargés de carburant ont quitté le site de Feyzin depuis le 27 septembre, contre 250 en temps normal sur une seule journée.

De son côté, la direction d'Esso, également confrontée à un mouvement social, a indiqué que des propositions avaient été faites pour permettre le redémarrage des raffineries du groupe... "Devant l'urgence et la gravité de la situation, compte tenu de l'accord salarial et des avancées de la matinée, la direction demande un déblocage de ses sites de production afin de permettre les conditions d'un redémarrage en sécurité des installations et des expéditions de produits", indique la direction d'Esso.