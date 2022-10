Pénurie de carburant : 22,8% des stations-service en rupture d'au moins un carburant

Ce mercredi, le gouvernement a lancé une réquisition sur le centre de dépôt Totalénergies de Feyzin, dans le Rhône...

(Boursier.com) — Un peu de mieux dans les stations-service... Malgré des difficultés persistantes dans trois régions métropolitaines sur fond de grève dans les raffineries et dépôts de TotalEnergies, l'approvisionnement des stations continue de s'améliorer en France, comme l'a indiqué mardi la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

"On observe une amélioration", a-t-il noté sur 'franceinfo', précisant que mardi soir, "on était à 22,8%" de stations-service en rupture d'au moins un carburant, contre un peu plus de 30% le week-end dernier. Elle a notamment fait remarquer "une amélioration très rapide" dans les Hauts-de-France, où "on est passé de 55% à moins de 20% aujourd'hui des stations qui ont au moins un produit manquant".

Il reste cependant "trois régions" où la situation reste plus tendue : Île-de-France, Bourgogne Franche-Comté et Auvergne Rhône-Alpes, a expliqué Agnès Pannier-Runacher.

Nouvelle réquisition

C'est d'ailleurs pour améliorer la situation dans ces deux dernières régions que le gouvernement a annoncé une nouvelle réquisition. "Nous réquisitionnons ce matin le dépôt de Feyzin" (Rhône), près de Lyon, alors que des trains seront mobilisés pour apporter du carburant en Bourgogne-Franche-Comté et 10 personnes seront réquisitionnées, a ajouté la ministre.

La CGT a continué le mouvement social dans plusieurs dépôts et raffineries de TotalEnergies en France, en dépit de la signature d'un accord majoritaire sur les salaires entre la direction du groupe pétrolier, la CFDT et la CFE-CGC vendredi dernier.

En grève depuis trois semaines pour obtenir des hausses de salaire, l'organisation syndicale reconduit le mouvement jusqu'à ce mercredi midi. Elle doit consulter ses sections et décidera si cette nouvelle journée de mobilisation en appelle d'autres.