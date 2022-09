Pénurie d'enseignants : "ça va bien se passer", assure Elisabeth Borne

Pour le SNES-FSU, premier syndicat du secondaire, il s'agit d'"une des pires rentrées"...

(Boursier.com) — Alors que quelque 12 millions d'élèves français ont repris le chemin de l'école ce jeudi, la Première ministre Elisabeth Borne a tenu à rassurer face au climat d'inquiétude qui règne en raison de la crise inédite de recrutement des enseignants. La cheffe du gouvernement affirme être confiante pour cette rentrée scolaire...

"On a évidemment voulu qu'il puisse y avoir un enseignant devant chaque élève pour cette rentrée, et c'est forcément une angoisse pour les parents de se poser la question de savoir si ça sera le cas", a-t-elle expliqué sur 'France Inter'.

"C'est 12 millions d'élèves, 860.000 professeurs... Donc qu'il puisse y avoir des ajustements dans les jours qui viennent, sans doute. Mais en tout cas, je pense que cette rentrée va bien se passer", a-t-elle estimé.

Des conditions "pas optimales"

Concernant les problèmes d'attractivité du métier et de recrutements dans certaines disciplines, la Première ministre admet que la situation n'est toujours pas satisfaisante. "On veut redonner de l'attractivité au métier d'enseignant. Cela passera par des enjeux de rémunération, on a annoncé qu'il y aurait une revalorisation de 10% inconditionnelle du salaire des enseignants", a-t-elle rappelé.

Aujourd'hui, 12,2 millions d'élèves font leur rentrée. J'adresse à chacun d'entre eux mes sincères voeux de réussite scolaire. Je leur souhaite de trouver à l'école le goût du savoir, les moyens de leur épanouissement personnel et collectif. >— Pap Ndiaye (@PapNdiaye), via Twitter

Récemment, le ministre de l'Education Pap Ndiaye a de son côté assuré que même si les conditions n'était "pas optimales", la rentrée serait "comparable à celle de l'année dernière", "avec un professeur devant chaque classe". Il avait également indiqué que 3.000 enseignants contractuels, formés en quelques jours avant de se retrouver face à une classe, avaient été recrutés pour pallier la pénurie...

"Une des pires rentrées" pour le SNES-FSU

La formation de ces contractuels a d'ailleurs été mise en cause par le syndicat du second degré SNES-FSU. Sur 'RTL' mardi, Pap Ndiaye a tenu à préciser qu'il n'y a "pas que quatre jours" de formation pour ces nouveaux embauchés. "Nous les suivons tout au long de l'année, on leur propose également du tutorat. On s'assure que ces enseignants tiennent leurs classes", avait-il affirmé.

Un professeur devant chaque classe à la #Rentree2022 ? Dans mon lycée pro, il manque 2 professeurs de biotechnologie, 1 professeur d'anglais, 1 professeur de Logistique, 1 professeur de mainteace.#NotreVraieRentree @SNUEPFSU — BENOIST Axel (@BENOISTAxel), via Twitter

La secrétaire générale du premier syndicat du secondaire, Sophie Vénétitay, a affirmé à 'LObs' qu'il s'agissait d'"une des pires rentrées" et que "ces chiffres n'avaient jamais été atteints", dénonçant un manque de considération de la profession et une rémunération qui fait défaut. un préavis de grève avait été déposé pour tout le mois de septembre à l'appel du syndicat.