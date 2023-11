Pendant les JO 2024, le repos hebdomadaire de certains salariés pourra être suspendu

Ce vendredi, le gouvernement a publié un décret dans le Journal officiel, autorisant la suspension du repos hebdomadaire dans les entreprises impliquées dans la diffusion ou l'organisation des Jeux olympiques.

(Boursier.com) — Alors que divers secteurs s'apprêtent à faire face à une période d'activité soutenue pendant les Jeux olympiques 2024, le gouvernement a publié ce vendredi dans le Journal officiel un décret autorisant la suspension du repos hebdomadaire dans les entreprises impliquées dans la diffusion ou l'organisation de l'événement sportif, qui se tiendra du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris, pour ainsi faciliter la gestion de la charge de travail pendant cette période intense.

Les établissements concernés sont ceux "connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour les besoins de captation, de transmission, de diffusion et de retransmission des compétitions organisées dans le cadre des jeux Olympiques de 2024 ainsi que pour assurer les activités relatives à l'organisation des épreuves et au fonctionnement des sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques", indique le texte.

Cette dérogation s'appliquera dans la période allant du 18 juillet au 14 août 2024. Ainsi, selon les dates choisies, elle n'inclut pas les Jeux Paralympiques qui se déroulent ultérieurement, du 28 août au 8 septembre.

Certains commerces pourront ouvrir le dimanche

Selon le décret, "un repos compensateur au moins égal à la durée du repos suspendu" pourra être octroyé aux salariés concernés "immédiatement" après la période allant du 18 juillet au 14 août. A noter que l'article L3132-5 du Code du travail précise que "le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu deux fois au plus par mois, sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six".

Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il sera possible pour les établissements de vente au détail de biens ou services d'ouvrir le dimanche. Selon la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ceux-ci doivent être situés dans les lieux de compétition ainsi que dans les communes à proximité de ces sites et la période d'autorisation se situe entre le 15 juin et le 30 septembre 2024.

"Cette dérogation au repos dominical se fait dans le respect des droits du salarié, qui doit être volontaire pour travailler le dimanche. Cet accord est donné par écrit. Le salarié est libre de revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d'en informer par écrit son employeur dans un délai de 10 jours francs", souligne service-public.fr.