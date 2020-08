Pendant le confinement, les applis de livraisons de repas ont été plus sollicitées

Pendant le confinement, les applis de livraisons de repas ont été plus sollicitées









Selon le cabinet Nielsen, 6% des Français utilisaient des applications de livraison de repas en 2019, contre 12% pendant le confinement...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le confinement a été propice aux livraisons de repas à domicile... Selon une enquête réalisée par le panéliste Nielsen et rapportée par 'BFMTV', la proportion de Français, lorsqu'il étaient confinés en raison de la pandémie de Covid-19, utilisant des applications de livraisons de repas à domicile, a doublé durant la période.

Ainsi, en 2019, 6% des Français se faisaient livrer des repas à la maison via des plateformes telles qu'UberEats, Deliveroo ou encore Just Eat, contre 12% pendant le confinement, selon l'enquête réalisée auprès de 9.376 répondants du 13 au 22 décembre 2019 et de 9.401 répondants du 10 au 19 juillet 2020.

Depuis la fin du confinement, l'étude souligne toutefois que cette part a baissé, mais elle reste élevée puisque 10% des personnes sondées affirment continuer à utiliser la livraison à domicile "au moins une fois par mois".

Avant tout "pour se faire plaisir"

Près de 4 sondés sur 10 disent avoir utiliser une application de livraison à domicile "pour se faire plaisir" et 26% pour éviter le monde dans la file d'attente. Pour 23% des interrogés, il s'agissait de se "simplifier la vie" et 14% "soutenir les restaurateurs locaux" qui avaient pu continuer à servir grâce aux services de livraison.

📱 Les apps de livraison pour la simplicité d'usage, mais avant tout commander des repas pour se faire plaisir. pic.twitter.com/tiFG7VLNYT — Nielsen France (@NielsenFrance), via Twitter

Pour rappel, le gouvernement avait indiqué que les livraisons de repas à domicile restaient autorisées pendant le confinement, "pourvu que la livraison se fasse sans contact, afin d'assurer une protection maximale des personnes qui préparent les repas, des livreurs et des clients"...

Entre 20 et 29 euros à chaque livraison

Concernant faites par les Français lorsqu'ils se font livrer un repas à domicile, 34% des sondés ont débousé entre 20 et 29 euros à chaque livraison, 29% ont dépensé entre 10 et 19 euros, 21% en ont eu pour 30 à 39 euros, et 13% pour plus de 40 euros. Enfin seuls 3% des sondés disent dépenser moins de 10 euros par livraison.

Selon l'enquête, la pizza reste le repas le plus commandé (40%) sur les applications, devant les burgers (15%), les sushis et autres spécialités japonaises (15%), la nourriture asiatique (12%) et les "autres fast-food" (10%). La cuisine française (7%), indienne (5%), du Moyen-Orient (4%) complètent le classement...