Pékin hausse le ton à propos de Taïwan

(Boursier.com) — La Chine devrait augmenter ses dépenses en matière de défense de 7,2% pour atteindre 1.670 milliards de yuans (230,6 milliards de dollars) en 2024, selon un rapport budgétaire publié mardi par le ministère des Finances, dans le cadre des réunions parlementaires annuelles du pays à Pékin.

Depuis l'arrivée à la présidence de Xi Jinping il y a plus d'une décennie, le budget de la Défense a doublé - il était à 720 milliards de yuans en 2013. Le budget militaire officiel de la Chine est le deuxième au monde derrière celui des États-Unis, même si certaines estimations non officielles suggèrent que l'ampleur des dépenses militaires de Pékin pourrait être plus importante que ce qui est officiellement annoncé.

"Fermeté"

Dans le document gouvernemental, la Chine a réitéré son appel à la "réunification" avec Taïwan mais a ajouté vouloir qu'elle se fasse "avec fermeté", marquant un contraste avec l'adjectif crucial employé dans les précédents rapports - "pacifique".

Il n'est pas nouveau que le terme "pacifique" ne soit pas utilisé par Pékin, mais les changements de rhétorique sont surveillés de près, car considérés comme de possibles indicateurs d'une position plus ferme à l'égard de Taïwan. La Chine considère Taïwan comme une province renégate et n'a pas exclu par le passé de recourir à la force pour la ramener dans son giron. L'île dément appartenir à la Chine.

Mardi, les Philippines ont accusé les garde-côtes chinois de "manoeuvres dangereuses" après une collision entre un navire chinois et l'un de ses navires. En 2016, Pékin avait été désavouée par une cour internationale à La Haye (Pays-Bas) qui avait donné raison aux Philippines en statuant que les revendications de Pékin en mer de Chine méridionale n'avaient "aucun fondement juridique". Une décision qui avait été balayée par la Chine.