Pêche, santé... L'OMC décroche une série d'acccords

Un texte sur la pêche et sur la levée temporaire des brevets sur les vaccins anti-COVID étaient au menu.

(Boursier.com) — L 'Organisation mondiale du Commerce (OMC) a scellé vendredi à l'aube une série d'accords après plus de cinq jours de dures négociations. Réunis à Genève depuis dimanche, les ministres du Commerce de plus de 100 Etats membres de l'organisation ont adopté un ensemble de six accords dans le cadre de la 12e Conférence ministérielle, venue tester la capacité des dirigeants à s'accorder dans un contexte de tensions géopolitiques exacerbées par la guerre en Ukraine.

"Le paquet d'accords auxquels vous êtes parvenus fera une différence dans la vie des gens partout dans le monde. Les résultats démontrent que l'OMC est en fait capable de répondre aux urgences de notre époque", a déclaré aux ministres la directrice générale de l'organisation, Ngozi Okonjo-Iweala.

Le résultat des négociations qualifié par Ngozi Okonjo-Iweala de "sans précédent" inclut des avancées majeures sur les deux sujets les plus âprement discutés, à savoir la pêche et les droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre le COVID-19.

Les ministres de l'OMC concluent des accords historiques sur la réponse à l'insécurité alimentaire, l'exemption des achats alimentaires du @wpf, la réponse de l'OMC à la pandémie, les #ADPIC, le moratoire sur le commerce électronique et les #subventions à la pêche. pic.twitter.com/haQHTtMCqk >— OMC en français (@OMC_fr), via Twitter

Les principaux accords :

Le texte sur la pêche : bien que considérablement édulcoré, va permettre de réduire des subventions dans ce secteur pouvant contribuer à la surpêche et favoriser la pêche illicite. L'Inde a longuement fait pression pour le maintien de ces subventions et obtenir des exemptions supplémentaires avant qu'un compromis soit trouvé, ont fait savoir des sources.

"Il s'agit d'un tournant dans la lutte contre l'un des principaux facteurs de la surpêche mondiale", a déclaré Isabel Jarrett, responsable de la campagne du Pew Charitable Trusts visant à réduire les subventions préjudiciables à la pêche.

La levée temporaire des brevets sur les vaccins anti-COVID : pour permettre aux pays en développement d'en produire et d'en exporter, a divisé l'OMC depuis le début de la pandémie et suscité de virulentes critiques de lobbies mais a finalement été adoptée.

Une croissance ralentie

Selon les dernières prévisions d'Allianz Trade, le commerce mondial en volume ne croîtra que de +3,5% en 2022, soit un repli de 0,5 point par rapport à la précédente prévision de l'assureur-crédit.

Le commerce mondial en valeur devrait quant à lui croître de +10,4%, avec un effet prix trois fois plus fort qu'avant l'invasion de l'Ukraine. La réouverture de l'économie chinoise sera un allié de poids pour le commerce mondial au deuxième semestre 2022, selon Allianz Trade. Après un probable recul de -1,3% t/t au T2, le commerce mondial devrait rebondir de +1,1% au T3 et de +0,8% au T4.

"Les secteurs qui profiteront le plus de ce rebond seront l'agroalimentaire, la pharmacie, les logiciels et les services IT, principalement en Europe et aux USA", d'après cette note. Le pays qui profitera le plus de la réouverture de l'économie chinoise devrait être l'Allemagne, avec une hausse de +0,5 point de PIB. De son côté, la France bénéficiera d'une accélération de +0,3 point de croissance en 2022.