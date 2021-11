Pêche : Paris reporte ses sanctions, les discussions se poursuivent

Emmanuel Macron a reporté lundi soir les sanctions envisagées à partir de minuit contre la Grande-Bretagne dans le cadre du bras de fer concernant les droits de pêche dans les eaux britanniques. Les discussions se poursuivront mardi.

(Boursier.com) — Emmanuel Macron a indiqué lundi soir que Paris ne ferait pas entrer en vigueur à minuit les mesures de rétorsion annoncées contre le Royaume-Uni dans le cadre du litige sur les droits de pêche post-Brexit. En marge de la COP26 à Glasgow, le président français a estimé devant la presse, que "les prochaines heures sont des heures importantes", en précisant que la discussion "se poursuivra demain" entre Londres, Paris et la Commission européenne.

Emmanuel Macron a ajouté que "ce n'est pas pendant qu'on négocie qu'on va mettre des sanctions". "On verra où on en est demain à la fin de la journée pour savoir si les choses changent de nature" sur ce litige, a ajouté le président français.

Les prochaines heures seront importantes

"Les prochaines heures sont des heures importantes" et "j'ai compris que les Britanniques allaient revenir vers nous demain avec d'autres propositions", a-t-il conclu.

Le 27 octobre, Paris avait fixé un ultimatum au 2 novembre en cas de statu quo du côté britannique. La France a prévu d'interdire aux navires de pêche anglais de débarquer leur cargaison de produits de la mer dans les ports français, et de mettre en place de contrôles douaniers et sanitaires systématiques de tous les produits arrivés du Royaume-Uni par camion. Dans un second temps, il n'est pas exclu d'appliquer des mesures de rétorsion "ayant trait à la fourniture d'électricité sur les îles anglo-normandes", qui sont alimentées en énergie par la France...

Londres dénonce des menaces "complètement déraisonnables"

De son côté, le Royaume-Uni menace aussi la France de représailles et a lancé à son tour un ultimatum à Paris... La ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, a ainsi menacé lundi sur Sky News de porter l'affaire devant les instances européennes prévues pour régler les différends post-Brexit si le gouvernement français ne retirerait pas "dans les 48h" ses menaces "complètement déraisonnables, y compris contre les îles anglo-normandes et notre industrie de la pêche". Londres avait aussi prévenu vendredi dernier qu'il s'apprêtait aussi à renforcer les contrôles des bateaux de pêche européens.

Tentative de désescalade

Dimanche, Emmanuel Macron avait rencontré le chef du gouvernement britannique, Boris Johnson, dans le cadre du G20 à Rome. Mais ce tête à tête n'avait pas permis d'aplanir les tensions, même si Emmanuel Macron avait évoqué une "discussion franche, apaisée et respectueuse". "Je ne veux aucune escalade mais il faut être sérieux", avait-il toutefois ajouté, soulignant que "la balle est dans le camp britannique".

Les désaccords entre la Grande-Bretagne et la France au sujet des zones de pêche se sont aggravés en septembre quand Paris a accusé Londres de n'avoir attribué que 90% des licences promises aux bateaux français pour pêcher dans la zone située de 6 à 12 miles nautiques des côtes britanniques. Selon Paris, 184 licences manquent à l'appel, tandis que Londres estime avoir attribué aux pêcheurs européens 98% de ce qui était convenu dans l'accord post-Brexit.