Péages : les hausses de tarifs limitées à 3% au 1er février

Vinci Autoroutes appliquera une hausse de 2,71%, tandis que la Sanef prévoit une hausse de 2,79%...

(Boursier.com) — Conformément à la promesse faite fin novembre par Clément Beaune, alors ministre délégué aux Transports, la plupart des péages autoroutiers devraient limiter leur augmentation annuelle à moins de 3% à partir du 1er février. Les augmentations varient selon les concessionnaires, allant de 2,71% à 3,08%, selon les chiffres dévoilés par 'Capital'.

Ainsi, Vinci Autoroutes (ouest et sud de la France) appliquera une hausse de 2,71%, la Sanef (nord et est de la France) prévoit une hausse de 2,79%, APRR (centre-est de la France) verra une revalorisation de 3,02%, AREA (Alpes) enregistrera une augmentation de 3,04%, et enfin SAPN (Normandie et ouest de l'Île-de-France) appliquera une hausse de 3,08%.

Pour rappel, les tarifs des péages sont révisés annuellement le 1er février. Cette augmentation est plafonnée à 70% de l'inflation et doit être approuvée par le Conseil d'Etat. Pour l'année 2024, cette hausse ne pouvait pas excéder 3,87%. L'augmentation était de 4,75% en 2023.

Vers une flambée des tarifs en 2025 ?

Fin novembre 2023, Clément Beaune avait assuré que la hausse des prix des péages serait inférieure à 3% au 1er février, dissipant alors la menace d'une hausse de 5% brandie par les sociétés concessionnaires en réaction à l'introduction d'une taxe sur les autoroutes prévue dans le budget 2024.

Après un long bras de fer entre l'Etat et les concessionnaires autoroutiers, la taxe sur les infrastructures de transport de longue distance, inscrite dans le budget 2024, a été validée par le Conseil constitutionnel fin décembre. Cette mesure vise à "financer les investissements dans les bornes électriques, le leasing social, ou encore l'achat de nouveaux trains", avait indiqué Clément Beaune.

Selon 'Le Parisien', les sociétés d'autoroute envisagent de répercuter cette taxe sur les tarifs à partir de 2025. Ainsi, une augmentation plus significative des prix des péages est prévue l'année prochaine, avec une hausse moyenne de 5% à compter du 1er février 2025.