Patrimoine : qui possède quoi en France ?

Patrimoine : qui possède quoi en France ?









Les 10% de ménages les plus aisés disposent d'un patrimoine d'au moins 607.700 euros, contre 3.800 euros maximum pour les 10% de ménages les plus modestes...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le patrimoine est très inégalement réparti en France... La moitié des ménages concentre en effet 92% des avoirs patrimoniaux, selon une étude de l'Insee. Ainsi, les 5% les mieux dotés détiennent un tiers de ces avoirs et les 1% les mieux dotés en concentrent 16%. "Cette répartition du patrimoine brut est stable par rapport à celle de 2015", note l'institut de la statistique.

Début 2018, le patrimoine brut s'élevait en moyenne à 276.000 euros, en augmentation de 2,6% par rapport à début 2015. Le patrimoine net moyen était d'environ 239.900 euros. "Les 10% de ménages les mieux dotés en patrimoine brut disposent d'au moins 607.700 euros d'actifs alors que les 10% les plus modestes possèdent au maximum 3.800 euros chacun, soit 160 fois moins ; les 1% de ménages les plus dotés possèdent au moins 1.941.600 euros de patrimoine brut", indique encore l'Insee.

Six ménages sur dix sont propriétaires

Dans le détail, ce patrimoine brut des ménages est principalement constitué de biens immobiliers (61%) et d'actifs financiers (20%). Près de six ménages sur dix sont propriétaires de leur résidence principale en France (qu'ils aient ou non terminé d'en rembourser l'achat).

La résidence principale est la première composante du patrimoine immobilier : elle représente 84% de sa valeur. Les propriétaires et les accédants à la propriété de leur résidence principale disposent ainsi d'un patrimoine brut moyen 7 fois plus élevé que celui des locataires et des personnes logées gratuitement...

Le patrimoine financier représente 20% du patrimoine brut. Quasiment tous les ménages en possèdent, mais les actifs financiers et les montants associés sont très différents selon le niveau de patrimoine.

Le patrimoine résiduel (voiture, équipement de la maison, bijoux, oeuvres d'art, etc.) constitue 8% du patrimoine. Cette composante est majeure dans le patrimoine des ménages les plus modestes : elle représente 71 % du patrimoine total des 10 % des ménages les moins dotés. Ceux-ci ne détiennent en effet quasiment pas de patrimoine immobilier.

Enfin, le patrimoine professionnel représente 11 % du patrimoine brut. Il est surtout détenu par les ménages les mieux dotés.

L'âge est déterminant

L'âge est un déterminant majeur : le patrimoine net moyen (déduction faite des emprunts en cours) passe de 38.500 euros pour les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans à 315.200 euros pour les ménages de sexagénaires...