Patrimoine des ménages : Une croissance mondiale record de la richesse en 2021, mais...

Avec en tête l'Amérique du Nord et la Chine !

(Boursier.com) — Le Credit Suisse Research Institute a publié la 13ème édition de son " Global Wealth Report ", son rapport annuel sur le patrimoine des ménages à travers le monde qui montre une progression constante de la richesse dans toutes les régions du monde, avec en tête l'Amérique du Nord et la Chine.

En 2021, la richesse mondiale a augmenté à un rythme soutenu pour atteindre, aux taux de change en vigueur, le montant total de 463.600 milliards de dollars à la fin de l'année, soit une hausse de 9,8%. La richesse par adulte a augmenté de 8,4% et s'élève désormais à 87.489 USD.

Abstraction faite des mouvements des taux de change, la richesse mondiale totale a augmenté de 12,7% en 2021, ce qui correspond au taux de croissance annuel le plus élevé jamais enregistré. Cependant, des facteurs tels que l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt et la baisse des prix des actifs pourraient infléchir cette croissance impressionnante en 2022. 2021 a été une année record pour la richesse des ménages en raison de la hausse généralisée du prix des actions et de l'environnement favorable créé par les mesures prises en 2020 par les banques centrales pour réduire les taux d'intérêt, qui ont cependant engendré des pressions inflationnistes...

Les hausses des taux d'intérêt en 2022 ont d'ores et déjà eu une incidence négative sur le prix des obligations et des actions, et sont également susceptibles d'entraver les investissements dans les actifs non financiers. L'inflation et des taux d'intérêt plus élevés pourraient ralentir la croissance de la richesse des ménages à court terme, même si le produit intérieur brut (PIB) nominal augmente au rythme relativement rapide prévu pour cette année...

Points clés

- La richesse mondiale totale s'élevait à 463.600 milliards de dollars à la fin de l'année, ce qui représente une hausse de 41.500 milliards de dollars ou de 9,8%. La richesse par adulte a augmenté de 8,4% pour atteindre 87.489 USD à la fin de l'année. Ces montants sont réduits parce qu'ils se rapportent au dollar US aux taux de change actuels, et le dollar américain s'est apprécié au cours de l'année. Si les taux de change étaient restés inchangés par rapport à 2020, la richesse totale aurait augmenté de 12,7%, et la fortune par adulte de 11,3%.

- La prise en compte de l'inflation fait baisser le taux de croissance de la richesse. En 2021, l'augmentation estimée de la richesse réelle était de +8,2%. Alors que nous nous attendons à une période d'inflation plus élevée qu'au cours des deux dernières décennies, la comparaison des tendances de la richesse réelle et de la richesse nominale est de plus en plus pertinente.

- Toutes les régions du monde ont contribué à la hausse de la richesse mondiale, mais l'Amérique du Nord et la Chine ont été les plus grands contributeurs, l'Amérique du Nord étant responsable d'un peu plus de la moitié de l'augmentation et la Chine d'un quart...

En revanche, l'Afrique, l'Europe, l'Inde et l'Amérique latine n'ont représenté ensemble que 11,1% de la croissance de la richesse mondiale. Ce chiffre peu élevé reflète une dépréciation généralisée par rapport au dollar américain dans ces régions. En pourcentage, l'Amérique du Nord et la Chine ont enregistré les chiffres de croissance les plus élevés (environ 15% chacune), tandis que la croissance de 1,5% en Europe a été la plus faible de toutes les régions, et de loin.

- La dette totale des ménages a augmenté de 4,4% dans le monde entier. Cependant, la valeur mondiale a été tirée vers le bas par la croissance nulle dans la région Asie-Pacifique (hors Chine et Inde) et la réduction de la dette en Europe (due à la dépréciation du taux de change). Ailleurs, la dette des ménages a augmenté en moyenne de 9%, avec une hausse de 12,1% en Chine.

- Un examen de sous-groupes de population particuliers suggère que, aux États-Unis et au Canada, ce sont les Millennials et la génération X qui ont le plus accru leur richesse entre 2019 et 2022. Aux États-Unis, c'est la richesse des ménages afro-américains et hispaniques qui a connu la plus forte augmentation en pourcentage en 2021, grâce à une hausse de la richesse non financière, principalement sous la forme de logement.

En ce qui concerne la richesse des femmes, on estime que, sur les 26 pays qui représentent 59% de la population adulte mondiale, 15 pays (dont la Chine, l'Allemagne et l'Inde, par exemple) ont enregistré une baisse de la richesse des femmes entre 2020 et 2021. Pour les autres pays (dont les États-Unis et le Royaume-Uni, par exemple), le rapport moyen entre la richesse des femmes et celle des hommes a augmenté...