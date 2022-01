Pass vaccinal : Olivier Véran défend le projet de loi à l'Assemblée nationale

Le ministre de la Santé Olivier Véran a plaidé pour la transformation du pass sanitaire en passe vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et bars ou encore aux transports publics interrégionaux...

(Boursier.com) — Alors que les députés ont entamé ce lundi l'examen d'un nouveau projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, le ministre de la Santé Olivier Véran a plaidé pour l'une des principales mesures, qui est la transformation du pass sanitaire en passe vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et bars ou encore aux transports publics interrégionaux.

Cette mesure, qui entrera en vigueur à compter du 15 janvier pour les plus de 12 ans, vise notamment à freiner la propagation du variant Omicron, dont la forte contagiosité se traduit par des niveaux record du nombre de contaminations quotidiennes en France.

"Le variant Delta allait déjà très vite, le variant Omicron, lui, va encore beaucoup plus vite", a souligné le ministre, qui porte ce texte, en ouverture de la séance. "A l'heure où je vous parle [...] chaque seconde plus de deux Français sont contaminés par le virus", a-t-il fait remarquer, avant d'ajouter : "le raz-de-marée est donc là et bien là, il est vertigineux".

Un texte de "sang froid et de responsabilité"

Olivier Véran a notamment évoqué un texte de "sang froid et de responsabilité". Selon lui, "il y a les éloignés" du vaccin, "les indifférents", "et puis il y a ceux pour lesquels aucun registre rationnel ne peut être mobilisé", dont le "combat est minuscule". "Derrière un discours sur la prétendue liberté se cachent trop souvent un égoïsme ou un repli sur soi", a-t-il estimé.

Pour le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, le pass vaccinal serait "100% inefficace". "Vous avez choisi comme seule réplique le vaccin. Personne parmi nous ne dit que le vaccin est inutile", a-t-il rappelé à l'Assemblée nationale, avant d'ajouter : "c'est une contradiction totale de faire l'apologie des vaccins et d'en refuser l'accès à des milliards d'être humains par pure cupidité et volonté de satisfaire le Big Pharma... Nous étions contre ce pass sanitaire, nous voici contre ce pass vaccinal".

"L'objectif de ce texte c'est de sauver des vies"

Outre la création de ce "pass vaccinal", le projet de loi prévoit aussi un renforcement des mesures de lutte contre la fraude aux documents relatifs à l'état de vaccination contre le Covid-19 et déclare l'état d'urgence sanitaire à la Réunion jusqu'au 31 mars, tout en préparant cette option pour la Martinique. "L'objectif de ce texte c'est de sauver des vies, de protéger nos hôpitaux, de soulager la charge de travail de nos soignants" et d'éviter des mesures plus drastiques comme des confinements, a défendu Olivier Véran à la tribune.

Ce texte, qui doit faire l'objet d'une procédure accélérée et dont l'adoption fait peu de doutes au vu du poids des élus de la majorité présidentielle (LaRem, MoDem, Agir) dans l'hémicycle, est dénoncé dans les rangs d'une partie de l'opposition, La France Insoumise (LFI) et le Rassemblement national (RN) y étant opposés. La position à adopter ne fait pas l'unanimité dans les rangs du groupe Les Républicains (LR), tandis que les députés socialistes devraient le valider...