Pass vaccinal : les restaurateurs vont-ils contrôler l'identité des clients ?

Ce contrôle ne sera pas obligatoire, et du côté de l'UMIH (Union des métiers et des industrie de l'hôtellerie), les patrons ne sont pas prêts à jouer le jeu.

(Boursier.com) — Le projet de loi sur le pass vaccinal a été adopté définitivement dimanche soir par le parlement. Le texte renforce notamment les contrôles dans les bars et les restaurants et précise que les gérants pourront vérifier ce pass, dans des conditions très encadrées. "Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, un document officiel comportant sa photographie" pourra être demandé au client.

Mais les intéressés ne sont décidément pas prêts à jouer le jeu. "Le contrôle d'identité ne sera pas appliqué car, un, il n'est pas obligatoire, et deuxièmement on n'est pas formés à juger de la validité de ce pass" mais aussi "parce qu'on n'a pas le temps et on a déjà suffisamment de problèmes dans la restauration aujourd'hui", a réagi sur franceinfo Jean Terlon, vice-président de l'UMIH-restauration, la branche de restauration de l'Union des métiers et des industrie de l'hôtellerie.

Un homme avec un prénom... féminin

Le "seul moment où on peut émettre un doute", c'est si "vous êtes un homme et qu'il y a un prénom féminin écrit" sur le pass, mais "c'est un contrôle au faciès, c'est impossible à appliquer chez nous". Cela risque de provoquer "des discussions stériles, voire des conflits à l'entrée des restaurants", a poursuivi Jean Trelon.

"Le problème est que le pass sanitaire est, depuis le début, falsifiable. C'est exactement le même problème que la carte Vitale. Il y a un député qui a expliqué aux ministres que c'était un mauvais choix d'avoir mis un pass sanitaire sans photo, donc aujourd'hui, on nous demande à nous, professionnels, de rectifier ce problème", a regretté le vice-président de l'UMIH-restauration.

Tricherie et amendes

Le texte, qui doit encore être approuvé par le Conseil constitutionnel, sanctionne aussi les fraudeurs. Le fait de présenter un pass appartenant à une autre personne ou de transmettre un pass en vue de son utilisation frauduleuse seront punis dès le premier manquement d'une amende forfaitaire de 1.000 euros - contre 135 euros actuellement.

La détention de plusieurs faux pass pourra coûter jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. A condition de s'engager dans un parcours vaccinal, il pourra ne pas y avoir de sanction pour faux pass.

Enfin, un exploitant d'établissement recevant du public ne contrôlant pas les pass sera passible dès le premier manquement d'une amende de 1.000 euros - contre une sanction à partir du troisième manquement actuellement.