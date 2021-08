Pass sanitaire : "un quart des trains a été contrôlé aujourd'hui", affirme Djebbari

Pass sanitaire : "un quart des trains a été contrôlé aujourd'hui", affirme Djebbari









Le dispositif pourra ensuite être adapté en fonction des résultats et des répercussions engendrées, a précisé le ministre délégué chargé des Transports.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Jour J pour l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans les bars, les restaurants, les hôpitaux, mais aussi dans les transports... Déjà exigé dans les lieux de culture depuis le 21 juillet dernier, le dispositif qui prend la forme d'un QR devient en effet obligatoire dès ce lundi pour emprunter les trains longue distance.

"Un quart des trains a été contrôlé aujourd'hui", a indiqué le ministre délégué chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari à la presse à la Gare du Nord (Paris), où il a assisté à la mise en place des contrôles du pass sanitaire.

Lors d'un contrôle dans un train ce lundi matin, "sur plusieurs centaines de passagers, trois personnes se sont vu refuser d'embarquer, deux ont été dirigés vers une pharmacie et ont pu prendre un train plus tard, une autre a choisi de se faire rembourser le billet", a-t-il détaillé.

"Semaine de rodage"

Jean-Baptiste Djebbari a par ailleurs précisé que le dispositif pourra par la suite être adapté en fonction des résultats et des répercussions engendrées. Egalement interrogé sur 'France Inter', le ministre délégué chargé des Transports a rappelé que les contrôles ont lieu sur les vols intérieurs et les trains longue distance.

Ils se feront "à l'abord des quais et éventuellement de façon aléatoire à l'intérieur des trains et possiblement à l'arrivée d'un certain nombre de trains", a-t-il précisé, confirmant dans le même temps qu'il y aura au cours de cette "semaine de rodage" un effort de "pédagogie et de souplesse".

"Concilier les déplacements des vacances et l'incitation à la vaccination"

"La philosophie c'est de pouvoir continuer à concilier les déplacements des vacances - et ils sont nombreux, on avait encore 750.000 voyageurs pour la SNCF ce week-end - et l'incitation à la vaccination", a expliqué Jean-Baptiste Djebbari.

"On voit que la compagne de vaccination progresse : plus de 44 millions de Français ont déjà reçu une première dose", a-t-il rappelé.