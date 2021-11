Pass sanitaire, 'TousAntiCovid'... : la Cnil pointe des dysfonctionnements

Le gendarme des donnes personnelles a publié ce son quatrième avis adressé au Parlement sur les dispositifs anti-Covid mis en place par le gouvernement depuis les 18 derniers mois...

(Boursier.com) — Les dispositifs contre le Covid-19 sont-ils bien appliqués ? La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a publié ce mardi son quatrième avis adressé au Parlement sur les mesures sanitaires mises en place en France par le gouvernement depuis les 18 derniers mois pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus.

"Dans le contexte de crise sanitaire qui perdure depuis mars 2020, la Cnil a été amenée à se prononcer à plusieurs reprises et en urgence, sur la mise en oeuvre et l'évolution des traitements de données personnelles créés pour lutter contre l'épidémie", rappelle le gendarme des données personnelles.

Avec au total 42 opérations de contrôle et plus de 200 courriers adressés à des organismes dans le cadre de ces contrôles, la Cnil a relevé dans son rapport plusieurs dysfonctionnements, qui concernent notamment le fichier SI-DEP (système d'information de dépistage) mis en oeuvre par le ministère de la Santé, ou encore le fichier "CONTACT COVID" et le suivi des cas contacts.

"Absence d'anonymisation" sur "TousAntiCovid'

La Commission, qui a réalisé plusieurs contrôles sur des dispositifs de suivi, a constaté diverses mauvaises pratiques, telle qu'"une conservation trop longue des données de santé des personnes dans le dispositif 'COVIDOM COVISAN' (dispositif permettant un suivi médical à domicile ou un accompagnement à l'isolement)".

Concernant "TousAntiCovid", l'application de traçage des malades du coronavirus, basée sur le volontariat des personnes et utilisant la technologie bluetooth, les contrôles ont révélé l'existence de transferts hors Union européenne lors de la conversion d'un certificat au format européen. Une fois alerté sur cette situation, le ministère de la Santé a toutefois immédiatement procédé aux aménagements nécessaires pour mettre fin à cette transmission.

Sur la seconde fonctionnalité baptisée "TousAntiCovid-Signal", la Cnil a pointé plusieurs insuffisances en matière de protection des données, telles que "l'absence d'anonymisation des données d'utilisations".

"Limiter expressément les finalités" du pass sanitaire

La Commission s'est également penchée sur le pass sanitaire "activités", rappelant qu'il s'agit d'un dispositif "au format papier ou numérique permettant d'accéder, en France, à certains lieux recevant du public. Saisie dans le cadre d'une modification du décret encadrant les conditions de mise en oeuvre du pass, notamment dans l'objectif de lutter contre la fraude, la Cnil a invité le ministère à "limiter expressément les finalités du dispositif envisagé et à prévoir une bonne information des personnes concernées, notamment sur les modalités de génération d'un nouveau pass".

S'agissant de "TousAntiCovid Vérif", l'application dédiée aux professionnels et destinée à contrôler les pass sanitaires, l'organisme rappelle que lorsqu'ils sont scannées, seuls apparaissent le nom, prénom, la date de naissance ainsi que la validité (ou non) du pass. Plusieurs dysfonctionnements ont été relevés, par exemple "l'absence d'information des personnes sur le traitement des données dans certains lieux".