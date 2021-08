Pass sanitaire : "Nous tiendrons compte des remarques" du Conseil constitutionnel, promet Djebbari

Le gouvernement lui-même, mais aussi des députés et des sénateurs ont saisi les Sages pour savoir si le texte est conforme à la Constitution. Réponse en fin d'après-midi.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil constitutionnel doit se prononcer ce jeudi en fin d'après-midi sur le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, qui doit entrer en vigueur le 9 août. Le texte a été adopté dans la douleur par l'Assemblée nationale et le Sénat le 25 juillet, après six longs jours de débats. Depuis, le gouvernement lui-même, mais aussi des députés et des sénateurs ont saisi les Sages pour savoir si le texte est conforme à la Constitution.

"On aura le résultat dans la journée et après nous devrons prendre des décrets d'application qui précisent très finement les dispositifs", a réagi jeudi matin sur franceinfo le ministre délégué chargé des Transports. "Nous tiendrons compte, dans l'ensemble des secteurs concernés, des remarques hypothétiques du Conseil constitutionnel, et nous en tirerons les conséquences dans les décrets qui seront à prendre dans les heures qui viennent", a promis Jean-Baptiste Djebbari.

Pas une interprétation politique

"Le Conseil constitutionnel juge de l'équilibre du texte par rapport à la constitution, il n'est pas là pour en faire une interprétation politique, il est là pour juger de la conformité en droit", a-t-il argumenté.

Le pass sanitaire est obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture (cinémas, parcs d'attraction, musées...) qui rassemblent plus de 50 personnes. Avec le projet de loi, il sera étendu à partir du 9 août aux cafés, restaurants, foires et salons professionnels, ainsi qu'aux avions, trains, cars longs trajets et aux centres commerciaux sur décision des préfets. Il sera également étendu aux établissements médicaux, sauf urgence.

Obligatoire pour les soignants

Les établissements recevant du public s'exposeront par ailleurs à des mises en demeure et des fermetures administratives en cas de non-respect des nouvelles règles - et non à des sanctions pénales -, tandis que les soignants et les salariés au contact du public ne disposant pas d'un pass ne risqueront finalement pas un licenciement mais une suspension de salaire.

Le pass sanitaire sera obligatoire pour les 12-17 ans à compter du 30 septembre...