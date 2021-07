Pass sanitaire : "nous répondrons présent pour les entreprises", promet Le Maire

À la fin du mois d'août, je recevrai l'ensemble des secteurs pour lequel le passe sanitaire est imposé", a expliqué le ministre de l'Économie.

(Boursier.com) — Salles de cinéma, de théâtre, parcs de loisirs, salles de sport... Ils disent avoir vu leur fréquentation chuter depuis l'entrée en vigueur le 21 juillet du pass sanitaire dans les lieux de loisir pouvant accueillir plus de 50 personnes.

"Il n'est pas question d'abandonner qui que ce soit dans cette crise" et "nous répondrons présent", a promis Bruno Le Maire mercredi matin sur RTL. "Je veux rassurer tous ces professionnels, nous sommes toujours là". "Nous avons maintenu les aides pour les mois de juin, juillet et août, le fonds de solidarité est toujours actif. À la fin du mois d'août, je recevrai l'ensemble des secteurs pour lequel le passe sanitaire est imposé", a expliqué le ministre de l'Économie.

Pas un frein à la reprise

Le pass sanitaire peut-il freiner la reprise de l'économie ? "Je ne crois pas. La réalité c'est que l'ensemble de l'économie française redémarre très vite et très fort. Il y a un certain nombre de secteurs où dans certains territoires, il peut y avoir des difficultés et c'est bien pour ça que nous avons décidé de maintenir les aides", explique Bruno Le Maire.

Ces aides "ont suffi dans le passé. Je constate aussi que dans beaucoup de restaurants, on a des chiffres de reprise qui sont très bons", a-t-il poursuivi. "À tous ceux qui s'inquiètent, je leur donne rendez-vous le 30 août pour faire le point avec eux, regarder le chiffre d'affaires secteur par secteur. Nous répondrons aussi présent à la fin de l'été pour ceux qui ont été impactés", assure le ministre.