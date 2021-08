Pass sanitaire : "l'économie française se porte bien et les Français se sont adaptés", selon Bruno Le Maire

"Dans les restaurants, les factures de carte bleue ont augmenté de 5% dans la semaine du 9 au 15 août", a indiqué le ministre de l'Economie.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Depuis le 9 août dernier, le pass sanitaire est devenu obligatoire dans les cafés, bars, restaurants, centre commerciaux, maisons de retraite et transports de longue distance. Alors que le dispositif avait été annoncé comme un véritable casse-tête par les gérants d'établissements de la restauration, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire affirme que "l'économie française se porte bien grâce aux Français qui consomment".

"On a eu les premiers chiffres de consommation des 15 premiers jours d'août : + 15%... Y compris dans les restaurants, les factures de carte bleue ont augmenté de 5% dans la semaine du 9 au 15 août", a détaillé le locataire de Bercy sur 'France 2' ce lundi.

"Celui veut dire qu'après un temps d'adaptation, les Français se sont adaptés, et même s'il y a eu évidemment des disparités géographiques, la consommation a augmenté de 5% dans les restaurants" après l'application du pass sanitaire, a-t-il insisté, précisant qu'un "point complet" sera fait le 30 août.

Baisse de la fréquentation selon les professionnels

De leur côté, les professionnels du secteur se montrent moins optimistes et pointent une baisse de la fréquentation. Selon Laurent Fréchet, président de la Branche Nationale des Restaurateurs au sein du GNI-HCR, interrogé par 'Le Figaro', "la baisse de fréquentation est une certitude". Le pass sanitaire "est un coup de frein à une saison qui semblait tenir ses promesses", a-t-il également estimé.

A noter que cette hausse évoquée par Bruno Le Maire est intervenue durant une semaine de congés propice aux sorties et aux loisirs. "On a retrouvé le niveau de chômage d'avant crise, ce qui est déjà un exploit", indique par ailleurs le ministre de l'Economie, qui tient "à remercier toutes les entreprises qui ont embauché massivement". "Notre nouvel objectif est de retrouver notre niveau d'activité d'avant crise d'ici fin 2021", a-t-il également souligné.

Fréquentation en baisse dans les cinémas et les parcs d'attraction

Les cinémas, qui sont soumis au pass sanitaire depuis le 21 juillet, avaient d'ores et déjà alerté sur la baisse de la fréquentation, avec des entrées dans les salles qui ont chuté brutalement de 70% entre le mardi 20 juillet et le mercredi 21. Une "catastrophe industrielle", selon la Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF), qui regroupe les principaux distributeurs français Gaumont, Universal pictures, ou Studiocanal.

Les parcs de loisirs estiment également ne pas avoir été épargnés par les nouvelles règles. "Globalement il y a une chute très forte, de 20 à 50% selon les sites, et jusqu'à 70% chez certains. Plus le site est petit, plus l'achat est impulsif, la veille ou le matin même, et moins on vend de tickets à cause du pass sanitaire", avait expliqué fin juillet Arnaud Bennet, président du syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (Snelac), au 'Parisien'.