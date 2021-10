Pass sanitaire : "Il n'est pas venu le moment d'ôter des outils qui nous protègent", dit Véran

En France, et en Europe, "on assiste à une tendance à la hausse", "une petite poussée, pas une vague épidémique, une tendance à l'augmentation modérée" des cas liés au Covid-19, a expliqué le ministre de la Santé.

(Boursier.com) — Alors que le gouvernement souhaite maintenir la possibilité de recourir au "pass sanitaire" jusqu'à l'été 2022, le ministre de la Santé Olivier Véran a estimé ce vendredi qu'il n'était "pas venu le moment d'ôter des outils qui nous protègent", tout en notant une "petite poussée" des cas de Covid-19 en France...

En France, et en Europe, "on assiste à une tendance à la hausse", "une petite poussée, pas une vague épidémique, une tendance à l'augmentation modérée" des cas liés au Covid-19, a-t-il expliqué sur 'BFMTV' et 'RMC'. "Il fait froid dehors, c'est plus humide, comme tous les virus respiratoires" le Covid-19 "circule plus, on s'y attendait", a-t-il poursuivi, précisant qu'il y a environ "5.000 cas par jour" actuellement.

Selon le ministre, une forte reprise du virus n'est pas "le scénario le plus probable". Il n'y a pas "d'augmentation des hospitalisations comme à l'automne dernier car la population est massivement vaccinée", a-t-il souligné...

Plus de 6 Français sur 10 approuvent désormais le pass sanitaire

D'ailleurs, 62% des Français estiment à présent que le pass sanitaire est une "bonne mesure", selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour 'Le Figaro'. Ils sont aussi 6 sur 10 (60%) à approuver sa nouvelle prolongation "si la situation sanitaire le nécessitait".

"Cela consacre un net retournement de l'opinion publique sur le sujet, puisque lorsque cette mesure est initialement envisagée en février 2021, une majorité quasi-inverse de Français (57% vs 42%) s'y déclarait opposée", souligne l'étude..

"Nous ne changeons pas les règles du port du masque"

En cette veille de saison hivernale, Olivier Véran a également tenu à "redire aux Français qu'il est important de faire attention parce qu'il y a le Covid, la grippe, le VRS qui donne des bronchiolites chez les petits et la gastro qui va arriver"...

"Nous ne changeons pas les règles du port du masque", a-t-il par ailleurs indiqué, avant d'ajouter : "ce que l'on constate là, c'est que dans la période automnale et hivernale qui va suivre, ce n'est pas le moment de relâcher notre vigilance et les moyens de freiner le virus".