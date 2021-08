Pass sanitaire : feu vert du Conseil constitutionnel, avec un peu de censure

Pass sanitaire : feu vert du Conseil constitutionnel, avec un peu de censure









Les Sages épinglent l'isolement obligatoire de dix jours pour les personnes testées positives au COVID-19 et la rupture anticipée des CDD.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil constitutionnel a validé jeudi une grande partie du projet de loi sur l'extension du pass sanitaire, qui doit entrer en vigueur le 9 août. Comme l'anticipait le gouvernement, plusieurs dispositions ont néanmoins été censurées, sur la rupture de certains contrats de travail et le placement "automatique" à l'isolement...

Dans leur décision publiée jeudi, les Sages ont estimé que la présentation obligatoire d'un "pass sanitaire" imposée au public pour accéder à certains lieux, établissements, services ou événements était conforme à la Constitution. Cette mesure "porte atteinte à la liberté d'aller et revenir" et "au droit d'expression collective des idées et des opinions" mais se justifie par la nécessité de limiter la propagation de l'épidémie de COVID-19 et n'instaure ni obligation de soin ni obligation de vaccination, constate le Conseil constitutionnel.

Le "pass sanitaire" contient soit le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le coronavirus, soit un justificatif de vaccination contre le COVID-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la maladie, rappelle-t-il...

Non à la rupture anticipée des CDD

Le Conseil constitutionnel a en revanche censuré la disposition prévoyant une rupture anticipée des contrats à durée déterminée ou de mission en cas de non présentation du pass.

Non à l'isolement de 10 jours

Il a également jugé que l'isolement obligatoire de 10 jours pour les personnes testées positives au COVID-19 prévu par le texte de loi constituait une "mesure privative de liberté" non assortie de garanties suffisantes sur son caractère "nécessaire, adapté et proportionné".

Décision no 2021-824 DC du 5 août 2021, [Loi relative à la gestion de la crise sanitaire] Non conformité partielle - réservehttps://t.co/wFmIdlbvaQ pic.twitter.com/5FRTTmx83S — Conseil constit (@Conseil_constit), via Twitter

Le texte a été adopté dans la douleur par l'Assemblée nationale et le Sénat le 25 juillet, après six longs jours de débats. Depuis, le gouvernement lui-même, mais aussi des députés et des sénateurs avaient saisi les Sages pour savoir si le texte était conforme à la Constitution...