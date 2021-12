Pass sanitaire en entreprise : rien n'est encore acté, selon Elisabeth Borne

Après la réunion en urgence lundi matin entre la ministre du Travail et les partenaires sociaux.

(Boursier.com) — Faudra -t-il bientôt montrer son "pass sanitaire" à l'entrée du bureau ? Les syndicats et le patronat participent à une visioconférence convoquée en urgence par la ministre du Travail Elisabeth Borne pour en discuter, alors que la cinquième vague de l'épidémie fait craindre de nouvelles restrictions en France. Actuellement, environ 2 millions de personnes doivent déjà présenter un pass pour travailler (personnels soignants, des musées, métiers de la restauration...).

"Nous avons abordé l'hypothèse d'un "pass sanitaire" en entreprise . Ce qui ressort des échanges c'est que les organisations syndicales n'y sont pas favorables, et que les organisations patronales sont réservées et s'interrogent sur les modalités pratiques de mise en oeuvre", a expliqué la ministre à l'AFP à la sortie de cette réunion. "Rien n'est acté à ce stade", a assuré Elisabeth Borne.

Facilité la vie

Pour le ministre de la Santé Olivier Véran, "c'est une question légitime qui est d'ailleurs appliquée chez certains de nos voisins... On ne peut pas empêcher les gens d'aller travailler s'ils ne sont pas vaccinés mais on peut exiger d'eux qui passent un test s'ils ne sont pas vaccinés. Cela fait partie des questions qui doivent être posées", a-t-il expliqué ce week-end sur France Inter.

"S'il faut en passer par un pass sanitaire au sein de l'entreprise, pourquoi pas, mais à ce moment-là, posons-nous la question [de] comment faciliter la vie à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, tout simplement en ayant la possibilité de se faire des tests", a commenté François Asselin, de la confédération des petites et moyennes entreprises, sur France 2...

Absurde ?

Du côté de la CGT, Philippe Martinez trouve "absurde et totalement inefficace" l'obligation du pass sanitaire en entreprise et estime que "ça pose plusieurs questions. Qui va contrôler ce pass ? Comment ça va se faire dans les entreprises, avec les questions de secret médical ?", s'est-il interrogé sur franceinfo lundi.

Le syndicaliste "espère" être écouté "parce que nous avons fait plusieurs propositions depuis des mois et des mois et elles ne sont pas souvent écoutées". "Sans jouer les mauvaises langues, bien souvent, on nous demande notre avis et le choix est déjà fait, mais je ne veux pas être médisant", ajoute-t-il.

Du côté de Force ouvrière, les dirigeants estiment que sanctionner n'est pas la solution, citant par exemple l'idée de l'entreprise Brocéliande, où FO a négocié une prime de vaccination de 200 euros...