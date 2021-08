Pass sanitaire au travail : le Medef demande de la souplesse dans les contrôles

Geoffroy Roux de Bézieux demande "a minima de la souplesse et pas de contrôles trop durs dès le 31 août".

(Boursier.com) — Le pass sanitaire s'appliquera à partir du mardi 31 août à tous les salariés qui travaillent dans un lieu recevant du public - restaurants, cafés, magasins, musées, cinémas ou parcs de loisirs. Le Medef souhaitait un report d'un mois de cette mesure mais il n'a pas été suivi par le gouvernement.

Qu'en pensent les intéressés ? "Il y a une petite incohérence car pour les soignants, l'obligation commence le 15 septembre donc on n'est pas sûr de comprendre pourquoi pour un employé de magasin, c'est le 31 août", a répondu le patron du Medef mercredi sur franceinfo. Mais il y a une nuance : pour les soignants, il ne s'agit pas du pass sanitaire mais d'une obligation de vaccin pour pouvoir travailler au contact des patients.

Pour les autres, "on n'a pas de refus massif des salariés et collaborateurs, mais ils rentrent de vacances et n'ont pas tous été vaccinés", a indiqué Geoffroy Roux de Bézieux. En conséquence, il a demandé "a minima de la souplesse et pas de contrôles trop durs dès le 31 août", avec pourquoi pas "d'abord des avertissements".

Peu de patrons vont licencier

Selon lui, "il y a très peu de patrons qui vont virer ou mettre à pied un collaborateur parce que le problème numéro un, c'est le recrutement, notamment dans ces secteurs là, comme la restauration. Quand vous avez un bon collaborateur, s'il n'a pas de pass sanitaire, on suspend le contrat de travail puis on attend que ça s'arrête". Geoffroy Roux de Bézieux préconise de demander aux patrons de "respecter la loi et de suspendre le contrat de travail. C'est une situation d'exception et j'espère qu'elle sera temporaire".

"Le problème va se poser si on est amené (...) à prolonger le mois de novembre. Là il faudra trouver une solution", a conclu le patron du Medef.