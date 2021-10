'Pas de raison' que la BCE augmente ses taux d'intérêt l'an prochain

La poussé inflationniste sera temporaire, répète François Villeroy de Galhau, patron de la Banque de France et également membre du conseil des gouverneurs de la BCE.

(Boursier.com) — Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a réaffirmé mardi que la poussée inflationniste actuelle, alimentée par la flambée des prix de l'énergie, resterait temporaire et qu'il n'y avait donc aucune raison pour que la Banque centrale européenne (BCE) augmente ses taux d'intérêt d'ici à la fin de l'an prochain.

"Aujourd'hui, l'inflation totale est un peu supérieure à 2% mais je le dis ce matin, j'ai clairement la conviction que l'inflation totale reviendra sous 2% d'ici la fin de l'an prochain", a déclaré sur franceinfo François Villeroy de Galhau, également membre du conseil des gouverneurs de la BCE. "Dans cette inflation totale, l'énergie représente un peu moins de 10%", a-t-il précisé, et "le reste, ce sont les prix alimentaires, les produits manufacturés-les ordinateurs, les automobiles, etc- et surtout, les services que nous achetons, y compris les loyers".

"Donc aujourd'hui il n'y a pas de raison par exemple que la Banque centrale européenne augmente ses taux d'intérêt l'an prochain", a-t-il ajouté.

Forte reprise de l'économie

"Les derniers chiffres confirment une reprise forte de l'économie française", a par ailleurs expliqué le patron de la banque de France. "Nous venons de publier ce que nous disent d'abord les consommateurs, l'enquête de commerce de détail et elle montre sur le mois de septembre, une hausse de 3% et on a retrouvé les niveaux historiques d'achat. Et puis, nous interrogeons aussi les entreprises de l'autre côté sur leur niveau d'activité, 8.500 entreprises. Et on est presque revenu à 100% d'activité, c'est-à-dire le niveau pré-Covid".

Malgré cette embellie, l'approvisionnement et le recrutement restent les deux gros points faibles de la France. "Il y a un seul secteur industriel qui ralentit aujourd'hui à cause de ça, c'est le secteur automobile. Il y a aussi des difficultés d'approvisionnement dans l'industrie et le bâtiment, mais ça ne pèse pas sur l'activité". Au sujet du recrutement, il déplore que "plus de la moitié des entreprises (53%) qui nous disent qu'elles ont des difficultés de recrutement alors que nous gardons malheureusement un chômage trop élevé".