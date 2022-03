Pas de nouvelles restrictions malgré le rebond du Covid, selon Véran

"Si un nouveau variant nous menaçait, nous agirions immédiatement, élection présidentielle ou pas !", assure le ministre de la Santé.

(Boursier.com) — "Nous sommes vigilants !", déclare le ministre de la Santé Oivier Véran, à propos de la reprise de l'épidémie de Covid-19 en France, dans 'Le Parisien'. La barre des 100.000 cas de Covid par jour a été franchie, contre 75 000 la précédente. "Depuis deux jours, le nombre d'hospitalisations ne baisse plus. On s'attend à voir monter les contaminations jusqu'à fin mars, avant une décrue en avril. Il n'y a pas de signal inquiétant en réanimation. Ce rebond, européen, est lié au variant BA.2, très contagieux", explique le ministre.

Mais pas de panique, selon lui : "Le risque le plus important est pour les plus fragiles et les non-vaccinés. C'est pour cela que nous les invitons à porter leur masque et faire leur vaccination de rappel". La levée des principales restrictions sanitaires, comme le port du masque ou le pass vaccinal, est jugé électoraliste par les adversaires d'Emanuel Macron.

Port du masque

"Si nous avions conservé les mesures, certains auraient dénoncé une manoeuvre électoraliste pour maintenir un niveau de peur soi-disant utile au président. Quand on les lève, les mêmes nous disent que c'est électoraliste... Notre seule boussole a toujours été la sécurité et la santé des Français", se défend Olivier Véran. "Si un nouveau variant nous menaçait, nous agirions immédiatement, élection présidentielle ou pas ! Beaucoup de nos voisins allègent leurs mesures comme nous, et ceux comme l'Italie qui conservent le passe vaccinal ne sont pas plus épargnés que nous", argumente le ministre de la Santé.

Interrogé sur l'efficacité du port du masque, il estime que le nouveau variant BA.2, "comme Omicron, parce qu'il est très contagieux, déjoue partiellement les mesures classiques de freinage. Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'imposer à toute la population française des restrictions vécues par beaucoup comme excessives au regard de la dangerosité actuelle".