"Pas de miracle" à Saint-Denis après les entretiens entre E. Macron et les chefs d'opposition

"Rien de nouveau sous le soleil" selon Marine Tondelier !

(Boursier.com) — Les premières réactions au sortir des consultations engagées par Emmanuel Macron avec l'opposition ne sont pas tendres... Le leader de la LFI, Manuel Bompard, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, ou la secrétaire nationale d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV), Marine Tondelier, n'ont visiblement pas été convaincus par l'exercice :

"On est venus, on a vu et on a été déçus", a déclaré Marine Tondelier, estimant qu'il n'y avait "rien de nouveau sous le soleil ni sur le plan social, ni sur le plan environnemental"...

"J'ai eu le sentiment de vivre un peu pendant douze heures sur la planète Mars, j'ai eu en face de moi un président de la République que j'ai trouvé hors-sol, complètement déconnecté des priorités concrètes auxquelles sont confrontés les Français", a souligné Manuel Bompard sur Franceinfo.

"Ça n'aboutit à ce stade sur rien !... En ce qui concerne les formations politiques de la Nupes, l'ensemble des propositions que nous avons mis sur la table pour l'augmentation du SMIC, le blocage des prix, l'indexation des salaires sur l'inflation sur ces propositions, le président de la République les a simplement balayées de la main", a poursuivi Bompard, qualifiant l'exercice de "coup de communication" et de "grotesque"...

Le président du RN, Jordan Bardella, a de son côté fait savoir qu'il avait défendu les mesures proposées par son parti "sans se faire d'illusion sur l'issue de cette nouvelle initiative présidentielle".

Emmanuel Macron a rencontré pendant près de 12 heures les chefs des partis représentés au Parlement. Une conversation "apaisée et franche" selon l'Elysée dans une ambiance à huis clos organisée à la Maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis.

"Le président a tendu la main loyalement aux oppositions et tout mis en oeuvre pour dépasser les clivages et trouver un consensus... On peut dire qu'à l'issue de ces douze heures d'échanges, cette main tendue a été fructueuse", a déclaré l'entourage du chef de l'Etat.

Dossiers multiples

De nombreux dossiers internationaux ont été abordés, notamment la situation cahotique en Afrique, les relations avec l'Allemagne ou encore la guerre en Ukraine. "Il faut retenir un point de convergence majeur de tous les partis sur notre politique de soutien à l'Ukraine... C'est inédit !", a encore indiqué l'entourage d'E. Macron.

Sur les questions intérieures, les points de divergences sont en revanche multiples, en particulier sur le recours potentiel aux référendums, une question qui a fait l'objet "de nombreux débats et a occupé une très grande partie des douze heures de réunion".

Le chef de l'Etat a toutefois validé le principe d'une conférence sociale sur les carrières et sur les branches situées sous les salaires minimums, a dit l'entourage du président...