Pas de jauge pour les foires, salons, parcs d'attractions et zoos en France

Ils n'auront pas à se plier à la jauge de 2.000 personnes en intérieur et 5.000 en extérieur, décidée pour trois semaines.

(Boursier.com) — De nouvelles règles entreront en vigueur lundi en France, avec des grands rassemblements limités à 2.000 personnes en intérieur et 5.000 en extérieur, ainsi que l'interdiction des concerts debout, pour trois semaines. L'objectif de ces restrictions annoncées lundi par le Premier ministre Jean Castex est de contenir la propagation fulgurante du variant Omicron du coronavirus responsable du COVID-19 sur le territoire français.

Quelques exceptions sont toutefois au programme : les foires, salons, parcs d'attractions et zoos ne seront pas concernés par les jauges, a annoncé jeudi le ministre délégué chargé du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. "L'ensemble des foires et salons ne seront pas concernés par les jauges, en revanche il y a un protocole sanitaire qui s'applique", a déclaré Jean-Baptiste Lemoyne sur RMC.

Pass vaccinal à partir du 15 janvier

"Les zoos et parcs d'attractions, de la même façon, ne sont pas concernés par les jauges puisque ce sont des établissements recevant du public où l'on circule, on n'est pas statique, on ne reste pas au même endroit", a-t-il expliqué.

Ces différents endroits seront en revanche "concernés par le pass vaccinal" à partir du 15 janvier, puisque leur accès était déjà soumis à la présentation d'un pass sanitaire valide, a précisé le ministre.

Parmi les autres mesures annoncées en début de semaine par Jean Castex, le port du masque à l'extérieur en centre-ville va redevenir obligatoire et la consommation de boissons et aliments sera désormais interdite dans les enceintes sportives, les lieux culturels comme les cinémas et les transports en commun. Dans les bars et les cafés, la consommation ne pourra en outre plus se faire debout, mais seulement de manière assise.