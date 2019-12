Pas de coup de pouce supplémentaire pour le Smic en 2020

Le salaire minimum s'établira ainsi à 1.219 euros nets en 2020, contre 1.204 euros en 2019.

(Boursier.com) — Pas de surprise pour le Smic... La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a confirmé mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, qu'il serait revalorisé de 1,2% au 1er janvier, soit 15 euros de plus par mois pour les 2,3 millions de bénéficiaires.

Le salaire minimum s'établira ainsi à 1.219 euros nets en 2020, contre 1.204 euros en 2019, soit 15 euros de plus par mois et 173 euros supplémentaires sur l'ensemble de l'année.

"Ce sont des augmentations légales, il ne s'agit donc pas d'un coup de pouce du gouvernement", a précisé Sibeth Ndiaye.

Hausse de l'inflation

La hausse automatique du Smic est liée à une "hausse de l'inflation de 0,7%" et une progression de 0,5% des salaires des ouvriers et employés.

Le gouvernement se limitera donc à une revalorisation automatique, comme l'avait recommandé le groupe d'experts sur le Smic. Pour rappel, le salaire minimum bénéficie chaque année d'une hausse mécanique calculée en fonction de deux critères : l'inflation constatée pour les 20% de ménages aux plus faibles revenus et la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier et employé (SHBOE).