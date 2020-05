Pas de charges patronales entre mars et mai pour les entreprises fermées

Pas de charges patronales entre mars et mai pour les entreprises fermées









Conformation de Bruno Le Maire lors du point presse de jeudi.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bruno Le Maire aussi a pris la parole jeudi, dans la foulée des annonces d'Edouard Philippe, qui a confirmé le début du déconfinement à partir du lundi 11 mai. "Nous avons perdu au cours des trois derniers mois beaucoup de croissance et beaucoup d'emplois. Nous devons donc relancer l'activité économique et la relancer dans des conditions de sécurité sanitaire maximales pour les salariés, mais l'économie française doit redémarrer", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances.

Suppression des charges patronales

Il a confirmé, comme l'avait déjà indiqué le ministre de l'action des comptes publics Gérald Darmanin, que "les charges sociales patronales des mois de mars, avril et mai seront totalement supprimées pour tous les secteurs qui avaient été contraints à une fermeture administrative". Cette décision doit concerner toutes les entreprises de moins de 10 salariés frappées par une décision de fermeture administrative pendant le confinement, mais exclue les commerces alimentaires, dont l'activité s'est le plus souvent envolée.

Fonds de solidarité jusqu'à fin mai

Par ailleurs, le fonds de solidarité sera maintenu pour les bénéficiaires jusqu'à la fin du mois de mai. "Cela veut dire qu'un fleuriste, un libraire, un coiffeur qui va rouvrir le 11 mai pourra continuer bénéficier du fonds de solidarité jusqu'à la fin du mois de mai, tout simplement parce que son chiffre d'affaires est amputé des 11 premiers jours et qu'il sera nécessairement un peu moins élevé en période normale", a expliqué Bruno Le Maire.