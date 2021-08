Participation, intéressement et épargne salariale en petite hausse en France

Participation, intéressement et épargne salariale en petite hausse en France









9,3 millions de salariés y ont accès, selon des chiffres du ministère du Travail pour 2019.

Crédit photo © iStock

(Boursier.com) — Participation , intéressement ou encore épargne salariale... Ces dispositifs se démocratisent en France, selon le ministère du Travail. D'après les données les plus récentes (pour 2019), 9,3 millions de salariés ont accès à au moins un dispositif, soit 51,4% des salariés du secteur privé non agricole. En 2019, cette proportion a augmenté pour la deuxième année consécutive (+0,5 point après +1,0 point en 2018", selon le pointage de la Dares.

"Le PEE reste le dispositif le plus répandu avec 43,9% des salariés couverts en 2019 (+1,0 point). Viennent ensuite la participation aux résultats de l'entreprise (38,7%, en hausse de +0,5 point), puis l'intéressement (34,5%, progressant de +1,8 point). Le Perco couvre 24,5% des salariés et poursuit sa hausse ininterrompue depuis sa création (+1,3 point)", peut-on lire dans un communiqué.

Surtout les grandes et moyennes entreprises

Ces différents dispositifs sont surtout présents dans les grandes ou les moyennes entreprises. En 2019, la proportion de salariés couverts par au moins l'un d'entre eux s'étend de 13,7% dans les entreprises de un à neuf salariés, à 86,8% dans celles de 1.000 salariés ou plus. Mais la récente progression de l'accès à la participation en 2019 (+0,5 point) est notamment portée par les entreprises de moins de 50 salariés (+1,3 point pour celles de moins de 10 salariés comme celles de 10 à 49 salariés).

Cette hausse s'est fait ressentir dans la foulée de la loi de financement de la sécurité sociale du 3 décembre 2018 qui a supprimé, à partir du 1er janvier 2019, le forfait social sur les sommes versées au titre de la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés et au titre de l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés. L'augmentation du taux d'accès à l'intéressement (+1,8 point) est toutefois plus forte dans les très grandes entreprises : +2,4 points pour celles de 250 salariés ou plus, contre +1,4 point pour celles de moins de 250 salariés.

Primes en hausse

La Dares indique que 7,9 millions de salariés ont reçu une prime d'intéressement, de participation, ou un abondement en 2019 (+4,2 % par rapport à 2018). Pars ailleurs, 84,9% des salariés couverts par au moins un dispositif d'épargne salariale ont ainsi reçu une prime (+1,1 point par rapport à 2018), pour un montant brut global de 21,0 milliards d'euros.

Le montant moyen de ces primes est de 2 660 euros brut par salarié bénéficiaire (+3,9% par rapport à 2018). Les sommes nettes versées sur un Plan d'épargne entreprise (PEE) ou un plan d'épargne retraite collectif (Perco) ont progressé en 2019 (respectivement de 2,2% et de 6,7%).