Partage de la valeur : Oxfam dénonce le déséquilibre entre actionnaires et salariés

En dix ans, la dépense par salarié a augmenté que de 22%, contre un bond de 57% des versements aux actionnaires...

(Boursier.com) — Les bénéfices sont de plus en plus captés par les actionnaires au détriment des salariés, regrette l'ONG Oxfam dans un rapport publié lundi... Entre 2011 et 2021, les 100 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse ont versé en moyenne 71% de leurs bénéfices en dividendes. Sur cette période, la dépense par salarié n'a augmenté que de 22%, tandis que les versements aux actionnaires ont augmenté de 57%.

"Entre 2020 et 2021, les paiements aux actionnaires ont bondi de 31,4 milliards d'euros soit presque autant que l'ensemble de la masse salariale des entreprises du top 100, soit 37 milliards d'euros entre 2020 et 2021", note Oxfam.

L'ONG cite notamment l'exemple du groupe Engie, qui "en dix ans a accumulé 784 millions de pertes alors que, dans le même temps, les sommes versées aux actionnaires sur la même période s'élèvent à 23,6 milliards d'euros".

"De beaux cadeaux"

"Via les aides publiques aux grandes entreprises, l'Etat surprotège les multinationales en s'assurant qu'elles ne puissent faire faillite... Depuis 2010, le montant moyen de ces aides atteint 8,5% du PIB par an, soit près de 200 milliards d'euros sans aucune exigence en termes de responsabilité sociale ou environnementale". Oxfam dénonce "de beaux cadeaux de la part de l'Etat (et donc finalement indirectement en partie des contribuables français), qui assurent aux actionnaires de ne plus prendre de risques en investissant dans ces grandes entreprises".

Ce choix en faveur des actionnaires "empêche les grandes entreprises d'investir dans leur transformation écologique ou d'augmenter les salaires", écrit l'ONG. Elle a calculé qu'en 2019, "45% des dividendes et rachats d'actions versés aux actionnaires par les 100 plus grandes entreprises cotées en bourse auraient suffi à couvrir leurs besoins en investissement dans la transformation écologique".