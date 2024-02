Paris La Défense Arena annonce son partenariat avec Adagio

Dans le cadre de ce partenariat, une multitude d'activations seront mises en place pour mettre en avant la marque Adagio

(Boursier.com) — Paris La Défense Arena, plus grande arena indoor d'Europe, annonce son nouveau partenariat avec Adagio, leader européen de l'appart'hôtellerie. Cette collaboration stratégique marque une étape majeure dans le développement de Paris La Défense Arena "pour offrir des expériences inoubliables aux millions de visiteurs français et internationaux"...

Localisation privilégiée

Dotée d'une capacité d'accueil exceptionnelle et d'une localisation privilégiée au coeur du quartier d'affaires de La Défense, "Paris La Défense Arena incarne parfaitement le dynamisme culturel et sportif de ce territoire" commente le groupe. Avec ses 10 établissements et ses nombreux appartements, Adagio enrichit cette expérience en offrant des hébergements de qualité pour les voyageurs d'affaires et de loisirs à proximité de l'arena.

Ce partenariat vise à renforcer la visibilité de Paris La Défense Arena et à proposer à ses visiteurs des avantages exclusifs, notamment à travers le programme de fidélité All d'Accor Live Limitless. En mettant en lumière l'offre d'hébergement d'Adagio et en offrant des expériences uniques aux membres All, cette union illustre l'engagement commun envers une hospitalité de qualité et des relations durables avec la clientèle...

45.000 places

Avec ce partenariat privilégié, les productions accueillies à Paris La Défense Arena pourront également bénéficier de l'offre d'Adagio pour leurs équipes : une solution simple et efficace aux professionnels du divertissement, garantissant ainsi le succès de chaque événement accueilli dans la plus grande arena d'Europe (45.000 places).

Ensemble, Paris La Défense Arena et Adagio partagent une ambition commune : "proposer des expériences exceptionnelles à travers le sport, la culture et la vie locale". Dans le cadre de ce partenariat, une multitude d'activations seront mises en place pour mettre en avant la marque Adagio, tant dans l'enceinte de Paris La Défense Arena que sur les plateformes digitales, donnant ainsi une visibilité accrue à cette alliance unique. Ce rapprochement entre Paris La Défense Arena et Adagio symbolise un engagement commun envers l'excellence et l'innovation dans le domaine de l'hospitalité et du divertissement...