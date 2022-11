'Paris Game Week' : c'est déjà demain !

La moyenne d'âge des joueurs français est de 39 ans...

(Boursier.com) — Plus de 37 millions de Français (soit sept sur dix) jouent, au moins occasionnellement, à des jeux vidéo et 53% déclarent y jouer régulièrement, c'est à dire au moins une fois par semaine), selon l'étude annuelle du SELL (Syndicat des E´diteurs de Logiciels de Loisirs) publiée à quelques jours de la "Paris Game Week" qui débute mercredi 2 novembre.

Loisir numérique privilégié des jeunes - avec 95% des 10 à 17 ans concernés - il est aussi intergénérationnel puisque la moyenne d'âge des joueurs est de 39 ans, et que 68% des adultes jouent. Par ailleurs, 44% des personnes de plus de 60 ans pratiquent le jeu vidéo.

Les goûts sont variés, et les joueurs français s'essaient en moyenne à trois genres de jeux vidéo, et jouent sur 2,2 supports différents... En tant que média du quotidien, le jeu vidéo inspire aussi des vocations professionnelles, en particulier auprès des 18-24 ans, puisque 43% ont envisagé d'y faire carrière (39% des 15-17 ans, et 27% des 10-14 ans).

Dimension sociale

"Après deux années marquées par les confinements et le désir d'évasion, le jeu vidéo confirme et renforce en 2022 sa dimension sociale. Il continue d'être considéré comme un vecteur de détente, de plaisir, de partage et de convivialité. C'est d'ailleurs l'une des principales motivations à pratiquer le jeu vidéo : 69% des joueurs déclarent jouer pour passer un moment convivial avec d'autres personnes", écrit le SELL.

Ils sont également nombreux à aimer jouer à plusieurs : 60% des joueurs, et notamment 83% des enfants, jouent à plusieurs (en local ou en ligne). Cette pratique favorise le partage, l'échange et la rencontre affirme le syndicat : 31% des joueurs déclarent que le jeu vidéo les a aidés à se faire des amis, et 32% d'entre eux ont le sentiment d'appartenir à une communauté. Parmi ces derniers, 79% ont déjà rencontré les membres de ladite communauté...