Paris et sa banlieue toujours en tête des villes universitaires les plus chères

Paris et sa banlieue toujours en tête des villes universitaires les plus chères









Il faut un budget de 1.277 euros par mois pour étudier à Paris, selon le syndicat étudiant UNEF.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après son étude dédiée au coût de la vie étudiante en début de semaine, le syndicat UNEF publie traditionnellement le classement des villes universitaires les plus chères. Pas de grand changement en tête du palmarès, puisque Paris domine toujours largement, avec un budget estimé à 1.277 euros par mois pour vivre.

Dans son calcul, le syndicat a inclus une base commune de dépenses (frais d'inscription, alimentation, frais de restauration, électricité, assurance habitation, téléphone, internet, frais bancaires, services médicaux...) mais aussi les loyers moyens des logements étudiants privés, le coût annuel des transports en commun, et le montant des APL.

Paris reste très loin devant les autres villes de France, la deuxième ville la plus chère, Nanterre, coûtant en moyenne 1.170 euros et Créteil 1.133 euros. Les villes les plus onéreuses restent toutes situées en région parisienne.

Classement des villes universitaires en fonction du coût de la vie En fonction du reste à charge mensuel en 2021 1. Paris 1.276,69 euros 2. Nanterre 1.170,69 euros 3. Créteil 1.133,69 euros 4. Champs-sur-Marne 1.118,69 euros 5. Saint-Denis 1.097,69 euros 6. Guyancourt 1.094,69 euros 7. Evry 1.073,69 euros 8. Orsay 1.064,69 euros 9. Nice 1.064,49 euros 10. Cergy 1.055,69 euros 11. Lyon 1.035,82 euros 12. Bordeaux 1.010,14 euros 13. Aix-en-Provence 1000,07 euros 14. Marseille 962,07 euros 15. La Rochelle 948,90 euros 16. Lille 948,74 euros 17. Strasbourg 946,74 euros 18. Montpellier 943,44 euros 19. Toulon 926,24 euros 20. Toulouse 925,74 euros 21. Nantes 905,40 euros

Cette année, les plus fortes hausses de loyers ont été observées à Toulon (+6,15%), Evry (+5,89), Angers (+4,74%), Reims (+4,49%) et Mulhouse (+4,43%). Les prix ont en revanche reculé à Paris (-3,95%) et dans une moindre mesure à Perpignan (-2,32%), à Créteil (-1,81%), à Guyancourt (-1,47%) et à Cergy (-1,10%).

Les loyers en baisse à Paris

"La mise en place de l'encadrement des loyers fonctionne pour réduire les dépenses des étudiants et favoriser l'accès à un logement autonome", se félicite l'UNEF, qui observe par exemple une baisse des prix de 3,95% à Paris pour se loger et de 0,2% à Lille. Le syndicat étudiant demande donc l'extension du dispositif à "toutes les villes universitaires" - il se prépare à Bordeaux et Lyon.

Le coût des transports en hausse

Les prix des transports ont augmenté en moyenne de 0,97% mais l'UNEF dénonce "une inégalité considérable entre les étudiants boursiers avec une baisse de -6,30% et de seulement -0,40% pour les non boursiers. Ce qui illustre la tendance qui vise à penser la précarité comme une exception qui ne concerne que certains étudiants et non comme un problème plus structurel qui les concerne tous".

Les prix restent extrêmement élevés dans certains centres urbains qui regroupent un nombre important d'étudiants, comme c'est le cas en Ile-de-France avec un abonnement de transport qui revient à 350 euros par an. Le syndicat réclame donc la gratuité des transports en commun pour l'ensemble des étudiants.