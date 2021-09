Paris et Londres parmi les meilleurs pôles de startups au monde !

Paris est classée deuxième pôle de startup en Europe, devant Amsterdam, Berlin et Stockholm.

(Boursier.com) — Londres et Paris figurent toutes les deux parmi les meilleurs hubs de startups du monde, selon un classement complet des écosystèmes de startups internationaux établi par Startup Genome pour son rapport annuel "Global Startup Ecosystem 2021". Malgré le Brexit et la pandémie, Londres a conservé sa deuxième place à égalité avec New York pour la deuxième année consécutive. Paris est également bien classée, puisqu'elle est la deuxième meilleure ville européenne pour les startups et la douzième au niveau mondial.

Le rapport classe les 140 principaux écosystèmes de startups mondiaux en fonction de sept facteurs de réussite, dont la performance, le talent et la connectivité. Les résultats montrent que Londres est la destination la plus attrayante pour créer une startup technologique en dehors de la Silicon Valley, avec une valeur globale de l'écosystème de 142,7 Milliards de dollars.

Londres a progressé dans le classement au cours de ces dernières années, passant de la huitième place lors de la première publication en 2012, à la deuxième place en 2020. La Silicon Valley a conservé la première place cette année, tandis que Pékin et Boston sont respectivement quatrième et cinquième.

Communauté florissante

Selon le rapport, la communauté florissante des startups de Paris représente un écosystème d'une valeur totale de 47,1 milliards de dollars. Citant le soutien croissant du gouvernement et l'impulsion donnée par l'accueil d'événements majeurs pour les startups comme Viva Tech ou Hello Tomorrow, Paris s'est classée en tête pour l'accès au financement et la connectivité avec le reste du monde.

Le rapport souligne également l'exceptionnel vivier de talents parisiens, qui compte le plus grand nombre de professionnels de la recherche, de brevets de haute technologie et les dépenses annuelles de 'R&D' les plus élevées d'Europe. Cette situation est soutenue par le réseau d'universités de classe mondiale de Paris, qui compte 21 écoles de management parmi les mieux classées au monde. Un certain nombre d'autres villes françaises figurent également dans le rapport "Top Global Emerging Startup Ecosytems", notamment Lyon, Marseille et Lille.

Des niveaux records d'investissements de capital-risque

Les résultats révèlent également que Londres est l'une des meilleures villes du monde pour l'accès au financement, la qualité et l'activité de l'écosystème d'investissement (en référence au nombre d'investisseurs locaux, à l'expérience des investisseurs et à leur niveau d'activité). Londres a déjà enregistré des niveaux records d'investissements de capital-risque cette année, les startups technologiques de la capitale britannique ayant reçu 13,3 Milliards de dollars au cours des sept premiers mois (de janvier à juillet) de 2021, soit déjà plus que les 10,9 Milliards de dollars levés au cours de l'ensemble de l'année 2020.

Le début impressionnant de l'année 2021 à Londres a été stimulé par des financements majeurs pour Revolut (800 Millions de dollars), Checkout.com (450 Millions de dollars) et Hopin (400 Millions de dollars).

Paris a également attiré de nombreux investisseurs pour un total de 5,2 Milliards de dollars pour les sept premiers mois de 2021, à comparer avec les 3,4 Milliards de dollars levés pour toute l'année 2020. Les récentes levées de fonds massives réalisées par des entreprises basées à Paris, telles que Mano a Mano (335 Millions de dollars), Blablacar (115 Millions de dollars) et le leader de la crypto-monnaie Ledger (380 Millions de dollars), ont contribué à améliorer le classement général de Paris.

Réserves de capitaux

Par rapport à d'autres pôles technologiques internationaux, l'étude montre que les startups londoniennes ont accès à des réserves de capitaux plus importantes, avec un tour de table moyen de 653.000$, supérieur à la moyenne mondiale de 494.000$.

Londres abrite actuellement plus de 1.370 organisations de capital-risque, plus que n'importe quelle autre ville européenne, donnant ainsi accès à un vaste réseau d'investisseurs et à une profondeur de capital sans précédent. Un certain nombre de sociétés d'investissement internationales ont également renforcé leur présence à Londres récemment, Index Ventures ayant annoncé en juillet la création d'un fonds de 3,1 Milliards de dollars pour les jeunes pousses européennes, et Sequoia Capital, société de capital-risque basée dans la Silicon Valley, ayant étendu sa présence dans la capitale britannique.

Londres est également reconnue pour son vivier de talents de classe mondiale, la ville étant bien classée pour la qualité et l'accès aux talents de la technologie et des sciences de la vie. Avec quatre des 10 meilleures universités du monde situées à Londres ou à proximité, la ville abrite 484.000 développeurs de logiciels ainsi qu'un grand nombre d'universités et de programmes diplômants axés sur les sciences de la vie.

Le rapport souligne la croissance et la solidité du nombre de cotations (supérieures à 50 millions et 1 milliard de dollars) à Londres. Le nombre d'entreprises technologiques londoniennes à croissance rapide qui choisissent de s'inscrire à la Bourse de Londres a augmenté en 2021, avec les introductions en bourse très attendues de Darktrace et de Wise, qui figurent parmi les plus importantes introductions sur l'AIM et le marché principal cette année.